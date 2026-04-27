گیتاریست بهنام بانی برای دانشگاه صنعتی شریف نواخت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا الیاسوند، گیتاریست خواننده کشورمان بهنام بانی با حضور در محل اصابت موشکهای آمریکای خبیث و اسرائیل جنایتکار در دانشگاه صنعت شریف برای این دانشگاه نواخت.
وی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشته است : کشور عزیزم، ایرانِ من من از سیاست سررشته زیادی ندارم؛ اما خوب میفهمم که فروریختن یک مرکز علمی، در هر کجای دنیا، چقدر غمانگیز است؛ بهویژه وقتی آن مکان، خانه نوابغ وطنم، #دانشگاه_صنعتی_شریف باشد! من امروز در میان این ویرانی، برای فردایی ساز زدم که شک ندارم دوباره ساخته خواهد شد و ما در کنار هم، دوباره بهترینها را خواهیم ساخت.
نظر شما