امتحانات حضوری است؛ بعید می دانم بین اساتید بازداشتی داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی افزود: خارج از دانشگاه ممکن است کسانی در این تجمعات حضور داشته باشند، آماری از کشتهشدهها ندارم، اما تعدادی بازداشتشده داشتیم که آزاد شدهاند، عدهای هم هنوز در بازداشت هستند که ما هم با قوه قضائیه در حال رایزنی هستیم برای اینکه بتوانیم عادلانه کمک کنیم.
وزیر علوم، در خصوص نحوه برگزاری امتحانات دانشگاهها تصریح کرد: ما هیچوقت اعلام نکردیم که امتحانات مجازی است و روز نهم - دهم دیماه، اعلام کردیم که امتحانات حضوری است و در شرایط خاص دانشگاهها میتوانند امتحانات را به تعویق بیندازند که اکثر دانشگاهها به مدت دو هفته امتحانات را به تعویق انداختند.
سیمایی در ادامه گفت: بین اساتید دانشگاه بعید میدانم که بازداشتی داشته باشیم و حداقل من آماری ندارم و تا کنون هم نشنیدهام.
