۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

صدراعظم آلمان: ایرانی‌ها قوی‌تر از آن چیزی هستند که تصور می‌شد

صدراعظم آلمان با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران تأکید کرد که «ایرانی‌ها قوی‌تر از آن هستند که تصور می‌شد.»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان در تازه‌ترین اظهارات خود با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران تأکید کرد که «ایرانی‌ها قوی‌تر از آن چیزی هستند که تصور می‌شد.»

وی به مذاکرات آمریکا و ایران در اسلام‌آباد نیز اشاره کرد و دراین‌باره گفت: واضح است که ایرانی‌ها بسیار ماهرانه در حال مذاکره هستند.

صدراعظم آلمان همچنین افزود: من در حال حاضر راهبرد خروج آمریکایی‌ها از جنگ را درک نمی‌کنم.

فردریش مرتس پیش از این نیز گفته بود که «مناقشه در خاورمیانه، شوک‌های ژئوپلیتیکی به بازارهای انرژی در اروپا و آسیا و امریکا وارد می‌کند.»

وی هشدار داد که پیامدهای جنگ با ایران تنها به افزایش قیمت سوخت محدود نمی‌شود، بلکه پایه‌های اقتصاد آلمان را نیز تهدید می‌کند.

صدراعظم آلمان تاکید کرد: درگیری در خاورمیانه شوک‌های ژئوپلیتیکی به بازارهای انرژی در اروپا، آسیا و ایالات متحده وارد می‌کند؛ آن هم در شرایطی که تأثیرات آن بر تأمین انرژی و ثبات اقتصادی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

