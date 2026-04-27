به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان در تازه‌ترین اظهارات خود با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران تأکید کرد که «ایرانی‌ها قوی‌تر از آن چیزی هستند که تصور می‌شد.»

وی به مذاکرات آمریکا و ایران در اسلام‌آباد نیز اشاره کرد و دراین‌باره گفت: واضح است که ایرانی‌ها بسیار ماهرانه در حال مذاکره هستند.

صدراعظم آلمان همچنین افزود: من در حال حاضر راهبرد خروج آمریکایی‌ها از جنگ را درک نمی‌کنم.

فردریش مرتس پیش از این نیز گفته بود که «مناقشه در خاورمیانه، شوک‌های ژئوپلیتیکی به بازارهای انرژی در اروپا و آسیا و امریکا وارد می‌کند.»

وی هشدار داد که پیامدهای جنگ با ایران تنها به افزایش قیمت سوخت محدود نمی‌شود، بلکه پایه‌های اقتصاد آلمان را نیز تهدید می‌کند.

صدراعظم آلمان تاکید کرد: درگیری در خاورمیانه شوک‌های ژئوپلیتیکی به بازارهای انرژی در اروپا، آسیا و ایالات متحده وارد می‌کند؛ آن هم در شرایطی که تأثیرات آن بر تأمین انرژی و ثبات اقتصادی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.