به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان در تازهترین اظهارات خود با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران تأکید کرد که «ایرانیها قویتر از آن چیزی هستند که تصور میشد.»
وی به مذاکرات آمریکا و ایران در اسلامآباد نیز اشاره کرد و دراینباره گفت: واضح است که ایرانیها بسیار ماهرانه در حال مذاکره هستند.
صدراعظم آلمان همچنین افزود: من در حال حاضر راهبرد خروج آمریکاییها از جنگ را درک نمیکنم.
فردریش مرتس پیش از این نیز گفته بود که «مناقشه در خاورمیانه، شوکهای ژئوپلیتیکی به بازارهای انرژی در اروپا و آسیا و امریکا وارد میکند.»
وی هشدار داد که پیامدهای جنگ با ایران تنها به افزایش قیمت سوخت محدود نمیشود، بلکه پایههای اقتصاد آلمان را نیز تهدید میکند.
صدراعظم آلمان تاکید کرد: درگیری در خاورمیانه شوکهای ژئوپلیتیکی به بازارهای انرژی در اروپا، آسیا و ایالات متحده وارد میکند؛ آن هم در شرایطی که تأثیرات آن بر تأمین انرژی و ثبات اقتصادی روزبهروز بیشتر میشود.
