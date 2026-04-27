به گزارش خبرنگار مهر، رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی تایمز در سال ۲۰۲۶ منتشر شد. بر اساس این رتبه‌بندی دانشگاه‌های چینهوا (چین)، پکینگ (چین)،‌ ملی سنگاپور، فناوری نانیانگ (سنگاپور)، توکیو (ژاپن)، هنگ‌کنگ، فودان (چین)، ژجیانگ (چین)، جیائوتونگ (چین) و دانشگاه چینی هنگ کنگ به ترتیب رتبه اول تا دهم برترین دانشگاه‌های آسیا را کسب کرده‌اند.

در این نظام رتبه‌بندی تعداد یک هزار و ۴۰۵ دانشگاه حضور دارند که در بین ‌آن‌ها ۹۰ دانشگاه ایرانی نیز قرار گرفته‌اند.

دانشگاه‌های صنعتی شریف با رتبه ۷۶، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۷۹، علم و صنعت با رتبه ۸۷، علوم پزشکی تهران با رتبه ۱۱۱، دانشگاه تهران با رتبه ۱۲۰، علوم پزشکی کرمانشاه با رتبه ۱۳۱، صنعتی اصفهان با رتبه ۱۳۷، تربیت مدرس با رتبه ۱۶۲، صنعتی شیراز با رتبه ۱۶۶ و علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه ۱۷۲ برترین دانشگاه‌های ایران در این نظام رتبه‌بندی هستند.

دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی تایمز ۲۰۲۶ در جدول زیر قابل مشاهده است:

رتبه ملی نام دانشگاه رتبه آسیایی ۱ دانشگاه صنعتی شریف =۷۶ ۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۷۹ ۳ دانشگاه علم و صنعت =۸۷ ۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۱۱ ۵ دانشگاه تهران =۱۲۰ ۶ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳۱ ۷ دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷ ۸ دانشگاه تربیت مدرس ۱۶۲ ۹ دانشگاه صنعتی شیراز ۱۶۶ ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۷۲ ۱۱ دانشگاه تبریز ۱۸۰ ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۸۶ ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۹۱ ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۹۵ ۱۵ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۰۱-۲۵۰ ۱۵ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۰۱-۲۵۰ ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۰۱-۲۵۰ ۱۵ دانشگاه شهید بهشتی ۲۰۱-۲۵۰ ۱۵ دانشگاه شیراز ۲۰۱-۲۵۰ ۱۵ دانشگاه ارومیه ۲۰۱-۲۵۰ ۱۶ دانشگاه گلستان ۲۵۱-۳۰۰ ۱۶ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۲۵۱-۳۰۰ ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۲۵۱-۳۰۰ ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۵۱-۳۰۰ ۱۷ دانشگاه جندی شاپور اهواز ۳۰۱-۳۵۰ ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله ۳۰۱-۳۵۰ ۱۷ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۳۰۱-۳۵۰ ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۰۱-۳۵۰ ۱۷ دانشگاه سمنان ۳۰۱-۳۵۰ ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۳۰۱-۳۵۰ ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی البرز ۳۵۱-۴۰۰ ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۳۵۱-۴۰۰ ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۳۵۱-۴۰۰ ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳۵۱-۴۰۰ ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۳۵۱-۴۰۰ ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۳۵۱-۴۰۰ ۱۸ دانشگاه صنعتی سهند ۳۵۱-۴۰۰ ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۳۵۱-۴۰۰ ۱۸ دانشگاه کاشان ۳۵۱-۴۰۰ ۱۹ دانشگاه بوعلی سینا ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه صنعتی شاهرود ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه گیلان ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه اصفهان ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه کردستان ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه مراغه ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه محقق اردبیلی ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه یزد ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۴۰۱-۵۰۰ ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۴۰۱-۵۰۰ ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۵۰۱-۶۰۰ ۲۰ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۵۰۱-۶۰۰ ۲۰ دانشگاه حکیم سبزواری ۵۰۱-۶۰۰ ۲۰ دانشگاه ایلام ۵۰۱-۶۰۰ ۲۰ دانشگاه خوارزمی ۵۰۱-۶۰۰ ۲۰ دانشگاه لرستان ۵۰۱-۶۰۰ ۲۰ دانشگاه خلیج فارس ۵۰۱-۶۰۰ ۲۰ دانشگاه رازی ۵۰۱-۶۰۰ ۲۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۵۰۱-۶۰۰ ۲۰ دانشگاه شهید چمران اهواز ۵۰۱-۶۰۰ ۲۰ دانشگاه شهرکرد ۵۰۱-۶۰۰ ۲۰ دانشگاه مازندران ۵۰۱-۶۰۰ ۲۰ دانشگاه صنعتی ارومیه ۵۰۱-۶۰۰ ۲۱ دانشگاه علامه طباطبائی ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه الزهرا ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه اراک ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه دامغان ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی قم ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه شاهد ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه هرمزگان ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه قم ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه زنجان ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه ولیعصر رفسنجان ۶۰۱-۸۰۰ ۲۱ دانشگاه یاسوج ۶۰۱-۸۰۰ ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی +۸۰۱ ۲۲ دانشگاه پیام نور +۸۰۱ ۲۲ دانشگاه بیرجند +۸۰۱ ۲۳ دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل Reporter ۲۳ دانشگاه باقرالعلوم Reporter ۲۳ موسسه آموزش عالی دانش پژوهان Reporter ۲۳ دانشگاه گنبد کاووس Reporter ۲۳ دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان Reporter ۲۳ دانشگاه بین‌المللی امام رضا Reporter ۲۳ دانشگاه صنعتی کرمانشاه Reporter ۲۳ دانشگاه صنعت نفت Reporter ۲۳ دانشگاه حضرت معصومه Reporter ۲۳ دانشگاه علم و فرهنگ Reporter ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج Reporter

به گزارش مهر، در این رتبه‌بندی ۱۱ دانشگاه ایرانی به صورت ریپورتر (Reporter) در فهرست حضور دارند که به این معناست که با وجود ارسال داده‌ها، شرایط لازم برای ورود به رتبه‌بندی را کسب نکرده‌اند.