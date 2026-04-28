به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در تازهترین نتایج نظام رتبهبندی آسیایی تایمز در سال ۲۰۲۶، جایگاه درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران بار دیگر تثبیت شد؛ بهگونهای که این دانشگاه توانست رتبه چهارم را در بین کل دانشگاههای ایران و رتبه نخست در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور را به خود اختصاص دهد؛ دستاوردی که نشاندهنده جایگاه ممتاز علمی، پژوهشی و آموزشی این دانشگاه در سطح ملی و منطقهای است.
حضور پررنگ ۹۰ دانشگاه ایرانی در رتبهبندی آسیایی تایمز
بر اساس گزارش منتشرشده در رتبهبندی معتبر Times Higher Education، در سال ۲۰۲۶ تعداد ۱۴۰۵ دانشگاه آسیایی مورد ارزیابی قرار گرفتند که ۹۰ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در این فهرست حضور دارند. این حضور گسترده، ایران را در جایگاه پنجم آسیا از نظر تعداد دانشگاههای حاضر در رتبهبندی قرار داده است.
در این رتبهبندی، دانشگاه صنعتی شریف با کسب رتبه ۷۶ در آسیا، صدرنشین دانشگاههای ایران شده و پس از آن دانشگاههای صنعتی و جامع کشور در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند.
دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ مرجع علمی حوزه سلامت کشور
مطابق جدول اعلامشده، دانشگاه علوم پزشکی تهران نهتنها در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور رتبه اول را به دست آورده، بلکه در رقابت با دانشگاههای جامع و صنعتی نیز توانسته رتبه چهارم ملی را کسب کند؛ موضوعی که بیانگر نقش راهبردی این دانشگاه در توسعه دانش پزشکی، تولید علم و ارائه خدمات سلامت در کشور است.
استمرار برتری علمی دانشگاههای ایرانی در آسیا
در سطح قاره آسیا نیز دانشگاههای کشور چین همچنان جایگاههای برتر را حفظ کردهاند؛ بهطوریکه دانشگاه تسینگهوا و دانشگاه پکن همانند سال گذشته رتبههای اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند و این کشور توانسته ۵ رتبه از ۱۰ رتبه نخست را در اختیار داشته باشد.
