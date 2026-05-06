برترین دانشگاه های آسیایی تایمز؛ رتبه ۵ کشور اول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در ویرایش ۲۰۲۶ میلادی، ۹۲۹ دانشگاه از ۳۶ کشور آسیایی در این نظام رتبه‌بندی جای گرفته‌اند. بر پایۀ این گزارش، دانشگاه صنعتی شریف در جایگاه نخست ملی و ۷۶ آسیا جای گرفته است. جایگاه ۱۱ مؤسسۀ ایرانی نیز با عنوان «reporter» گزارش شده است. مؤسسه‌هایی که رتبة آسیایی آنها «reporter» است، آنهایی هستند که داده‌های خود را به «مؤسسة آموزش عالی تایمز» داده‌اند، ولی کمینة لازم برای به دست آوردن رتبة آسیایی را نداشته‌اند. در ویرایش پیشین این نظام رتبه‌بندی ۸۱ مؤسسه از ایران در میان مؤسسه‌های برتر آسیا جای گرفته بودند. در نمودار یک، روند سالانۀ شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» گزارش شده است.

نمودار ۱. روند سالانۀ شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

بر پایۀ نمودار یک، روند حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی مؤسسه تایمز، نشان‌دهنده یک رشد شتابان و صعودی در طول ۱۴ سال اخیر است. طبق داده‌های آماری، شمار دانشگاه‌های ایرانی از تنها ۳ مؤسسه در ویرایش ۲۰۱۳، با یک جهش قابل‌توجه در اواسط دهه ۹۰ شمسی و تداوم این روند رو به رشد، به ۹۰ دانشگاه در ویرایش ۲۰۲۶ رسیده است. این افزایش شمار دانشگاه‌ها، حکایت از کوشش نظام آموزش عالی ایران برای تقویت رؤیت‌پذیری بین‌المللی و رقابت‌پذیری در سطح قاره آسیا دارد؛ به طوری که در سال‌های اخیر، هر ساله به‌طور متوسط هفت تا نُه دانشگاه جدید از ایران به این فهرست افزوده شده‌اند.

در تحلیل این روند صعودی، باید به این نکته کلیدی توجه داشت که بخشی از افزایش کمی دانشگاه‌های ایران، متأثر از گسترش ظرفیت کل رتبه‌بندی آسیایی تایمز در طول این سال‌هاست. در حالی که رتبه‌بندی در سال‌های نخستین (۲۰۱۳-۲۰۱۵) تنها محدود به ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا بود، این سقف به تدریج افزایش یافته و در سال ۲۰۲۶ به ۹۲۹ دانشگاه رسیده است (نمودار ۲). بنابراین، اگرچه حضور ۹۰ دانشگاه ایرانی یک دستاورد آماری است، اما باید در نظر گرفت که همزمان با افزایش دانشگاه‌های ایران، فضای رقابتی نیز از نظر کمی بیش از ۹ برابر گسترده‌تر شده است؛ این بدان معناست که سیاست‌گذاران نباید تنها به افزایش شمار کل دانشگاه‌های حاضر در فهرست بسنده کنند، بلکه باید سهم ایران از دانشگاه‌های برتر نیز مبنای ارزیابی باشد. برای نمونه، داده‌های ویرایش ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که ایران سه نماینده در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر داشته است، این در حالی است که در ویرایش ۲۰۲۶ نیز تنها سه نماینده از ایران در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا هستند (دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، و علم و صنعت ایران).

نمودار ۲. روند سالانۀ شمار مؤسسه‌های آسیایی در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی ویرایش ۲۰۲۶ بر پایه همان چارچوب رتبه‌بندی جهانی تایمز استوار است، با این تفاوت که وزن‌دهی شاخص‌ها برای بازتاب اولویت‌ها و ویژگی‌های مؤسسه‌های آموزش عالی در آسیا بازتنظیم شده است. این روش‌شناسی از ۱۸ شاخص عملکردی در قالب پنج معیار اصلی بهره می‌برد: آموزش یا فضای یادگیری (۲۴.۵ درصد)؛ فضای پژوهشی (۲۸ درصد)؛ کیفیت پژوهش (۳۰ درصد) که با وزن بالای خود بروندادهایی چون استنادها، توان و برتری پژوهشی را می‌سنجد؛ چشم‌انداز بین‌المللی (۷.۵ درصد) برای سنجش جذب استعدادها و همکاری‌های فرامرزی؛ و صنعت (۱۰ درصد) که به انتقال دانش و ثبت اختراعات اختصاص دارد. نکته مهم در روش‌شناسی ۲۰۲۶، توجه ویژه به شاخص‌های جدیدی مانند «تأثیر پژوهش» و «پروانه‌های ثبت اختراع» است که توانایی دانشگاه در پدیدآوری دانش کاربردی و جریان‌ساز را می‌سنجد. شاخص‌ها، سنجه‌ها، توضیح سنجه‌ها، و وزن سنجه‌های ارزیابی تایمز در جدول یک گزارش شده است.

جدول ۱. شاخص‌ها، سنجه‌ها، توضیح سنجه‌ها، و وزن سنجه‌های ارزیابی نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

شاخص سنجه توضیح سنجه وزن آموزش (۲۴.۵) آوازة آموزشی اعتبار مؤسسه در تدریس بر اساس نظرسنجی از نخبگان دانشگاهی ۱۰.۰۰ نسبت استاد به دانشجو شاخصی برای سنجش میزان دسترسی دانشجویان به اساتید ۴.۵۰ نسبت دکتری به کارشناسی میزان تمرکز دانشگاه بر تحصیلات تکمیلی و تربیت پژوهشگران آینده ۲.۰۰ نسبت دانش‌آموختگان دکتری به استاد شمار دانش‌آموختگان دکتری به نسبت کل کادر علمی ۵.۵۰ درآمد مؤسسه درآمد کل دانشگاه به نسبت شمار اساتید (تعدیل شده با قدرت خرید) ۲.۵۰ محیط پژوهشی (۲۸) آوازة پژوهشی اعتبار دانشگاه در پدیدآوری پژوهش‌های باکیفیت بر اساس نظرسنجی ۱۵.۰۰ درآمد پژوهشی میزان بودجه جذب شده برای پژوهش نسبت به شمار اعضای هیئت علمی ۶.۵۰ بهره‌وری پژوهشی شمار مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های نمایه شده در «اسکوپوس» به نسبت اندازه دانشگاه ۶.۵۰ کیفیت پژوهش (۳۰) تاثیر استنادی میانگین شمار استناد به مقاله‌های دانشگاه در سطح جهان ۷.۵۰ قدرت پژوهشی محاسبه صدک ۷۵‌ام تاثیر استنادی وزنی (نشان‌دهنده قدرت پژوهش‌های معمول) ۷.۵۰ برتری پژوهشی شمار مقاله‌های دانشگاه که در بین ۱۰ برتر پراستنادترین مقاله‌های جهان هستند ۷.۵۰ نفوذ پژوهشی سنجش اهمیت استنادها بر اساس اعتبار مقاله‌های استنادکننده ۷.۵۰ چشم‌انداز بین‌المللی (۷.۵) نسبت دانشجویان بین‌المللی توانایی جذب دانشجویان از سایر کشورهای جهان ۲.۵۰ نسبت اساتید بین‌المللی توانایی جذب اساتید و پژوهشگران بین‌المللی ۲.۵۰ همکاری بین‌المللی نسبت مقاله‌هایی که حداقل یک همکار نویسنده خارجی داشته‌اند ۲.۵۰ تحصیل در خارج فرصت‌های یادگیری بین‌المللی برای دانشجویان بومی (در حال حاضر بدون وزن) ۰.۰۰ صنعت (۱۰) درآمد از صنعت میزان درآمد پژوهشی کسب شده از بخش صنعت و تجاری‌سازی ۵.۰۰ ثبت اختراع شمار پتنت‌هایی که به پژوهش‌های دانشگاه استناد کرده‌اند ۵.۰۰

داده‌های مورد استفاده در این نظام رتبه‌بندی از سه منبع اصلی به دست می‌آیند: نخست، داده‌های خوداظهاری که توسط دانشگاه‌ها ارائه و راستی‌آزمایی می‌شوند (شامل آمار دانشجویان، کارکنان، و درآمدهای مالی)؛ دوم، پیمایش آوازة دانشگاهی که با بیش از ۱۰۸,۰۰۰ پاسخ از نخبگان علمی سراسر جهان، اعتبار آموزش و پژوهش را ارزیابی می‌کند؛ و سوم، پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس که منبع اصلی استخراج داده‌های علم‌سنجی است. در ویرایش ۲۰۲۶، تحلیل ۱۷۴.۹ میلیون استناد به ۱۸.۷ میلیون اثر (شامل مقالة نشریه، مقاله همایش، کتاب، و فصل کتاب) منتشر شده در بازه پنج‌ساله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، مبنای ارزیابی کیفیت پژوهش قرار گرفته است. آمار استنادها از بازه‌ای شش ساله (یعنی از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵) گردآوری شده‌اند. همچنین برای بخش صنعت، اطلاعات ثبت اختراع از بیش از ۱۰۰ اداره ثبت اختراع در سراسر جهان استخراج شده تا جامعیت نتایج تضمین شود.

برای تبدیل نقاط داده‌ایِ ناهمگون به امتیاز نهایی هر دانشگاه، مؤسسه تایمز از روش‌های پیشرفته آماری و نرمال‌سازی استفاده می‌کند تا عدالت میان رشته‌های مختلف علمی رعایت شود. برای مثال، از آنجا که نرخ استناد در علوم تجربی بسیار بالاتر از علوم انسانی است، امتیاز بر اساس حوزه‌های موضوعی تعدیل می‌شوند تا دانشگاه‌های جامع متضرر نشوند. همچنین در شاخص‌های بین‌المللی، متغیر جمعیت کشورها لحاظ شده تا دانشگاه‌های کشورهای بزرگ در مقایسه با کشورهای کوچک دچار تبعیض نشوند. در نهایت، با استفاده از روش استانداردسازی «امتیاز زد» و توابع احتمالی تجمعی، جایگاه نسبی هر دانشگاه در هر شاخص تعیین و با تجمیع این امتیازها، رتبه نهایی هر مؤسسه در قاره آسیا مشخص شده است. در جدول دو، امتیاز کل و رتبه‌های ملی و آسیایی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول سه، امتیاز و رتبة آسیایی آنها در شاخص‌های ارزیابی این نظام رتبه‌بندی آمده‌اند.

جدول ۲. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» در ویرایش ۲۰۲۶ میلادی

نام مؤسسه امتیاز کل رتبة ملی رتبة آسیایی دانشگاه صنعتی شریف ۵۹.۲ ۱ ۷۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵۸.۹ ۲ ۷۹ دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۷.۹ ۳ ۸۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۴.۶ ۴ ۱۱۱ دانشگاه تهران ۵۳.۲ ۵ ۱۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵۱.۸ ۶ ۱۳۱ دانشگاه صنعتی اصفهان ۵۱.۱ ۷ ۱۳۷ دانشگاه تربیت مدرس ۴۹.۲ ۸ ۱۶۲ دانشگاه صنعتی شیراز ۴۸.۵ ۹ ۱۶۶ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۷.۸ ۱۰ ۱۷۲ دانشگاه تبریز ۴۷.۲ ۱۱ ۱۸۰ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۴۶.۷ ۱۲ ۱۸۶ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۴۶.۵ ۱۳ ۱۹۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴۶.۱ ۱۴ ۱۹۵ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۴۲.۸–۴۵.۹ ۱۵ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه فردوسی مشهد ۴۲.۸–۴۵.۹ ۱۵ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۲.۸–۴۵.۹ ۱۵ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه شهید بهشتی ۴۲.۸–۴۵.۹ ۱۵ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه شیراز ۴۲.۸–۴۵.۹ ۱۵ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه ارومیه ۴۲.۸–۴۵.۹ ۱۵ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه گلستان ۴۰.۲–۴۲.۷ ۲۱ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۴۰.۲–۴۲.۷ ۲۱ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۴۰.۲–۴۲.۷ ۲۱ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۰.۲–۴۲.۷ ۲۱ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه جندی‌شاپور اهواز ۳۸.۳–۴۰.۱ ۲۵ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله ۳۸.۳–۴۰.۱ ۲۵ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۳۸.۳–۴۰.۱ ۲۵ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۸.۳–۴۰.۱ ۲۵ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه سمنان ۳۸.۳–۴۰.۱ ۲۵ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۳۸.۳–۴۰.۱ ۲۵ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه علوم پزشکی البرز ۳۶.۴–۳۸.۲ ۳۱ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۳۶.۴–۳۸.۲ ۳۱ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۳۶.۴–۳۸.۲ ۳۱ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳۶.۴–۳۸.۲ ۳۱ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۳۶.۴–۳۸.۲ ۳۱ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۳۶.۴–۳۸.۲ ۳۱ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه صنعتی سهند ۳۶.۴–۳۸.۲ ۳۱ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۳۶.۴–۳۸.۲ ۳۱ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه کاشان ۳۶.۴–۳۸.۲ ۳۱ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه بوعلی سینا ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه صنعتی شاهرود ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه گیلان ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه اصفهان ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه کردستان ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه مراغه ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه محقق اردبیلی ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه یزد ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۳۳.۷–۳۶.۳ ۴۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۳۰.۹–۳۳.۶ ۵۷ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۳۰.۹–۳۳.۶ ۵۷ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه حکیم سبزواری ۳۰.۹–۳۳.۶ ۵۷ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه ایلام ۳۰.۹–۳۳.۶ ۵۷ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه خوارزمی ۳۰.۹–۳۳.۶ ۵۷ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه لرستان ۳۰.۹–۳۳.۶ ۵۷ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه خلیج فارس ۳۰.۹–۳۳.۶ ۵۷ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه رازی ۳۰.۹–۳۳.۶ ۵۷ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۳۰.۹–۳۳.۶ ۵۷ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه شهید چمران اهواز ۳۰.۹–۳۳.۶ ۵۷ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه شهرکرد ۳۰.۹–۳۳.۶ ۵۷ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه مازندران ۳۰.۹–۳۳.۶ ۵۷ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه صنعتی ارومیه ۳۰.۹–۳۳.۶ ۵۷ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه علامه طباطبائی ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه الزهرا ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه اراک ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه دامغان ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی قم ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه شاهد ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه هرمزگان ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه قم ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه زنجان ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه ولیعصر رفسنجان ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه یاسوج ۲۳.۳–۳۰.۸ ۷۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۱۴.۷–۲۳.۲ ۸۸ ۸۰۱+ دانشگاه پیام نور ۱۴.۷–۲۳.۲ ۸۸ ۸۰۱+ دانشگاه بیرجند ۱۴.۷–۲۳.۲ ۸۸ ۸۰۱+ دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل Reporter Reporter Reporter دانشگاه باقرالعلوم Reporter Reporter Reporter مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان Reporter Reporter Reporter دانشگاه گنبد کاووس Reporter Reporter Reporter دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته Reporter Reporter Reporter دانشگاه بین‌المللی امام رضا Reporter Reporter Reporter دانشگاه صنعتی کرمانشاه Reporter Reporter Reporter دانشگاه صنعت نفت Reporter Reporter Reporter دانشگاه حضرت معصومه Reporter Reporter Reporter دانشگاه علم و فرهنگ Reporter Reporter Reporter دانشگاه علوم پزشکی یاسوج Reporter Reporter Reporter

جدول ۳. امتیاز و رتبة مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های ارزیابی نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» در ویرایش ۲۰۲۶ میلادی

نام مؤسسه امتیاز در سنجه‌های ارزیابی امتیاز در کیفیت پژوهش رتبه در کیفیت پژوهش امتیاز در صنعت رتبه در صنعت امتیاز در چشم‌انداز بین‌المللی رتبه در چشم‌انداز بین‌المللی امتیاز در فضای پژوهشی رتبه در فضای پژوهشی امتیاز در فضای آموزشی رتبه در فضای آموزشی دانشگاه صنعتی شریف ۸۳.۵ ۷۷ ۹۶.۷ ۵۷ ۳۳.۲ ۵۱۹ ۴۴.۴ ۸۴ ۳۸.۹ ۲۳۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۸۱.۷ ۹۱ ۹۱.۹ ۸۷ ۴۶.۶ ۲۸۵ ۳۹.۵ ۱۰۶ ۴۳.۶ ۱۴۵ دانشگاه علم و صنعت ایران ۸۵.۳ ۶۰ ۸۸.۶ ۹۹ ۳۴.۰ ۴۹۹ ۴۱.۲ ۱۰۲ ۳۸.۳ ۲۴۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۴.۸ ۲۶۷ ۸۴.۲ ۱۱۴ ۴۲.۷ ۳۳۸ ۳۳.۱ ۱۶۹ ۵۸.۴ ۳۶ دانشگاه تهران ۷۸.۳ ۱۰۹ ۶۵.۰ ۲۱۳ ۳۶.۱ ۴۵۰ ۳۵.۵ ۱۳۶ ۴۳.۲ ۱۵۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶۲.۹ ۲۸۲ ۵۷.۰ ۲۶۸ ۶۳.۸ ۱۱۴ ۲۸.۸ ۲۱۶ ۵۸.۸ ۳۳ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۹.۲ ۲۰۸ ۸۴.۴ ۱۱۳ ۳۶.۶ ۴۳۷ ۳۳.۳ ۱۵۹ ۴۰.۳ ۲۰۱ دانشگاه تربیت مدرس ۷۳.۴ ۱۵۸ ۵۴.۳ ۲۹۳ ۳۲.۷ ۵۳۰ ۳۰.۸ ۱۸۴ ۴۳.۶ ۱۴۶ دانشگاه صنعتی شیراز ۷۷.۶ ۱۱۶ ۴۵.۶ ۳۶۷ ۳۸.۴ ۴۰۳ ۲۷.۴ ۲۳۳ ۴۱.۱ ۱۸۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۹.۷ ۳۳۵ ۷۳.۷ ۱۵۹ ۳۱.۴ ۵۶۱ ۲۴.۹ ۲۷۶ ۵۳.۹ ۵۷ دانشگاه تبریز ۷۷.۲ ۱۱۹ ۴۵.۵ ۳۷۰ ۵۳.۳ ۱۸۶ ۲۵.۸ ۲۵۹ ۳۳.۹ ۳۵۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۷۳.۱ ۱۶۵ ۴۲.۹ ۳۹۴ ۳۳.۸ ۵۰۳ ۱۹.۶ ۴۱۵ ۵۰.۸ ۷۸ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۶۰.۹ ۳۱۹ ۵۸.۰ ۲۵۸ ۲۶.۸ ۶۹۷ ۲۳.۷ ۳۰۱ ۵۶.۰ ۴۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۵۳.۶ ۴۲۷ ۶۵.۶ ۲۰۸ ۲۷.۵ ۶۷۰ ۲۷.۳ ۲۳۶ ۵۶.۰ ۴۲ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۸۶.۴ ۵۳ ۳۶.۳ ۴۶۳ ۲۸.۳ ۶۵۱ ۲۶.۶ ۲۴۴ ۲۶.۴ ۵۶۱ دانشگاه فردوسی مشهد ۶۰.۷ ۳۲۲ ۴۹.۵ ۳۳۷ ۳۴.۲ ۴۹۳ ۳۳.۸ ۱۵۵ ۳۶.۱ ۲۹۶ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۰.۲ ۳۳۰ ۴۳.۱ ۳۹۳ ۴۶.۶ ۲۸۷ ۲۱.۰ ۳۶۶ ۵۷.۹ ۴۰ دانشگاه شهید بهشتی ۵۵.۳ ۴۰۱ ۷۰.۹ ۱۷۱ ۳۱.۱ ۵۶۹ ۲۷.۹ ۲۲۵ ۳۸.۷ ۲۳۶ دانشگاه شیراز ۶۴.۵ ۲۷۱ ۶۲.۶ ۲۲۸ ۳۳.۲ ۵۲۰ ۳۱.۴ ۱۸۱ ۳۲.۴ ۳۹۵ دانشگاه ارومیه ۶۱.۹ ۳۰۴ ۳۴.۷ ۴۸۷ ۵۰.۰ ۲۲۶ ۲۸.۸ ۲۱۸ ۳۷.۷ ۲۵۹ دانشگاه گلستان ۷۴.۷ ۱۴۲ ۲۳.۳ ۶۷۰ ۵۹.۲ ۱۳۷ ۱۹.۱ ۴۳۰ ۲۶.۶ ۵۵۵ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۶۸.۴ ۲۱۶ ۴۷.۳ ۳۵۱ ۳۷.۷ ۴۲۰ ۲۷.۵ ۲۳۱ ۲۸.۴ ۵۰۸ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۵۳.۴ ۴۳۱ ۵۰.۲ ۳۲۸ ۲۹.۲ ۶۱۶ ۲۲.۵ ۳۲۷ ۴۷.۱ ۱۱۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۶۶.۴ ۲۳۷ ۳۸.۱ ۴۴۰ ۳۱.۶ ۵۵۵ ۱۸.۸ ۴۴۲ ۴۰.۰ ۲۰۵ دانشگاه جندی‌شاپور اهواز ۵۱.۰ ۴۶۲ ۵۶.۲ ۲۸۰ ۲۴.۳ ۷۸۳ ۱۷.۷ ۴۸۵ ۴۷.۸ ۱۰۶ دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله ۴۶.۶ ۵۲۱ ۶۴.۹ ۲۱۵ ۲۲.۶ ۸۴۵ ۲۲.۲ ۳۳۲ ۴۷.۶ ۱۰۹ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۶۷.۵ ۲۲۷ ۳۱.۴ ۵۲۴ ۳۸.۰ ۴۱۶ ۱۴.۴ ۶۴۸ ۳۷.۷ ۲۵۴ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۵۸.۶ ۳۵۲ ۲۳.۸ ۶۶۶ ۲۶.۵ ۷۰۷ ۱۸.۸ ۴۴۱ ۴۸.۸ ۹۷ دانشگاه سمنان ۵۷.۱ ۳۷۶ ۴۸.۶ ۳۴۰ ۳۱.۹ ۵۴۴ ۲۱.۱ ۳۶۳ ۳۲.۷ ۳۸۶ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۶۱.۰ ۳۱۸ ۲۲.۴ ۷۰۳ ۳۰.۹ ۵۷۷ ۱۴.۳ ۶۶۱ ۴۹.۹ ۸۵ دانشگاه علوم پزشکی البرز ۵۵.۳ ۴۰۰ ۲۷.۰ ۵۹۶ ۲۷.۳ ۶۷۷ ۱۵.۵ ۵۹۱ ۴۹.۷ ۸۷ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۵۷.۱ ۳۷۵ ۲۲.۳ ۷۰۴ ۲۳.۲ ۸۲۲ ۱۵.۳ ۶۰۱ ۴۸.۹ ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۵۶.۷ ۳۸۱ ۲۰.۲ ۷۷۱ ۳۴.۴ ۴۸۸ ۱۵.۳ ۶۰۲ ۴۳.۵ ۱۴۷ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۵۶.۳ ۳۸۷ ۲۴.۳ ۶۴۹ ۲۴.۶ ۷۷۲ ۲۰.۵ ۳۸۷ ۳۹.۴ ۲۲۱ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۵۳.۲ ۴۳۴ ۳۲.۱ ۵۱۶ ۲۷.۱ ۶۸۶ ۱۶.۸ ۵۲۰ ۴۵.۲ ۱۲۹ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۵۸.۴ ۳۵۹ ۲۲.۰ ۷۱۵ ۲۸.۴ ۶۴۸ ۱۴.۳ ۶۵۹ ۴۴.۷ ۱۳۵ دانشگاه صنعتی سهند ۵۵.۰ ۴۰۷ ۴۷.۶ ۳۴۹ ۳۵.۲ ۴۶۸ ۱۶.۶ ۵۳۴ ۳۴.۶ ۳۳۷ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۵۸.۶ ۳۵۵ ۲۱.۴ ۷۳۳ ۲۳.۷ ۸۰۹ ۱۶.۷ ۵۳۰ ۴۲.۳ ۱۶۶ دانشگاه کاشان ۶۵.۱ ۲۶۲ ۳۴.۶ ۴۸۸ ۴۸.۰ ۲۶۵ ۲۲.۰ ۳۴۳ ۲۲.۴ ۶۸۱ دانشگاه بوعلی سینا ۵۲.۶ ۴۴۱ ۲۶.۹ ۵۹۹ ۳۲.۶ ۵۳۲ ۲۵.۴ ۲۶۶ ۳۲.۴ ۳۹۳ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۵۳.۵ ۴۳۰ ۲۵.۳ ۶۳۰ ۲۵.۹ ۷۲۸ ۱۴.۲ ۶۶۴ ۴۸.۲ ۱۰۳ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۵۲.۴ ۴۴۴ ۲۰.۳ ۷۶۹ ۲۹.۳ ۶۱۳ ۱۴.۸ ۶۳۱ ۴۱.۲ ۱۸۰ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۵۱.۷ ۴۵۶ ۲۵.۵ ۶۲۷ ۳۷.۴ ۴۲۵ ۲۲.۱ ۳۳۷ ۳۶.۶ ۲۸۲ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ۴۳.۹ ۵۶۵ ۲۵.۶ ۶۲۵ ۶۲.۴ ۱۲۴ ۱۱.۱ ۸۷۰ ۴۵.۱ ۱۳۰ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۴۹.۰ ۴۸۷ ۲۳.۱ ۶۷۸ ۳۳.۶ ۵۰۴ ۱۲.۸ ۷۶۵ ۵۱.۸ ۷۲ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۴۹.۶ ۴۸۰ ۲۰.۰ ۷۷۸ ۲۳.۷ ۸۰۷ ۱۴.۹ ۶۳۰ ۵۰.۲ ۷۹ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۵۳.۹ ۴۲۱ ۲۰.۷ ۷۵۲ ۲۵.۲ ۷۵۷ ۱۳.۶ ۷۰۸ ۴۰.۶ ۱۹۶ دانشگاه صنعتی شاهرود ۵۳.۰ ۴۳۸ ۲۸.۲ ۵۷۱ ۴۱.۸ ۳۵۳ ۱۸.۹ ۴۳۸ ۳۴.۸ ۳۲۷ دانشگاه گیلان ۵۰.۸ ۴۶۷ ۳۴.۰ ۴۹۴ ۲۵.۴ ۷۵۰ ۲۲.۵ ۳۲۸ ۳۱.۲ ۴۲۷ دانشگاه اصفهان ۵۰.۵ ۴۷۲ ۳۸.۹ ۴۳۵ ۳۲.۳ ۵۳۵ ۲۲.۲ ۳۳۶ ۳۴.۷ ۳۳۵ دانشگاه کردستان ۶۵.۴ ۲۵۶ ۳۴.۵ ۴۹۰ ۴۰.۶ ۳۶۸ ۱۹.۴ ۴۲۱ ۱۹.۲ ۷۸۵ دانشگاه مراغه ۵۸.۰ ۳۶۳ ۳۱.۳ ۵۲۸ ۴۷.۸ ۲۶۸ ۲۰.۹ ۳۷۱ ۱۷.۷ ۸۳۰ دانشگاه محقق اردبیلی ۵۹.۹ ۳۳۲ ۲۰.۶ ۷۵۷ ۴۵.۶ ۲۹۸ ۲۱.۳ ۳۵۷ ۲۴.۵ ۶۰۷ دانشگاه یزد ۴۸.۵ ۴۹۵ ۴۴.۴ ۳۸۴ ۳۵.۶ ۴۶۱ ۲۲.۶ ۳۲۵ ۲۵.۹ ۵۷۱ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۵۳.۲ ۴۳۵ ۲۰.۴ ۷۶۸ ۲۴.۵ ۷۸۰ ۱۴.۱ ۶۷۷ ۴۲.۱ ۱۶۸ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۴۹.۹ ۴۷۷ ۳۱.۰ ۵۳۲ ۲۸.۰ ۶۶۰ ۱۵.۳ ۶۰۹ ۴۳.۳ ۱۵۰ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۵۲.۳ ۴۴۶ ۲۱.۵ ۷۲۸ ۲۱.۶ ۸۶۵ ۱۳.۵ ۷۱۲ ۳۳.۷ ۳۵۷ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۵۳.۷ ۴۲۴ ۲۰.۴ ۷۶۳ ۳۹.۴ ۳۸۲ ۱۶.۷ ۵۲۳ ۲۳.۲ ۶۵۱ دانشگاه حکیم سبزواری ۵۵.۱ ۴۰۴ ۱۸.۶ ۸۳۱ ۴۳.۷ ۳۲۱ ۱۴.۱ ۶۷۱ ۲۱.۷ ۶۹۳ دانشگاه ایلام ۵۲.۶ ۴۴۲ ۳۶.۴ ۴۶۰ ۳۵.۰ ۴۷۲ ۱۵.۰ ۶۲۶ ۲۷.۸ ۵۲۲ دانشگاه خوارزمی ۴۷.۷ ۵۰۶ ۲۷.۳ ۵۹۳ ۳۳.۹ ۵۰۱ ۱۷.۹ ۴۷۹ ۳۰.۳ ۴۵۲ دانشگاه لرستان ۵۰.۵ ۴۷۰ ۲۴.۶ ۶۴۴ ۳۴.۷ ۴۷۸ ۱۳.۹ ۶۸۷ ۲۷.۶ ۵۳۲ دانشگاه خلیج فارس ۵۳.۷ ۴۲۵ ۲۴.۱ ۶۵۷ ۴۶.۵ ۲۸۹ ۱۸.۳ ۴۶۳ ۲۳.۵ ۶۳۷ دانشگاه رازی ۴۰.۰ ۶۱۸ ۴۶.۱ ۳۶۴ ۲۸.۸ ۶۳۱ ۱۷.۹ ۴۸۰ ۳۲.۶ ۳۸۷ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۵۱.۰ ۴۶۵ ۳۲.۴ ۵۰۹ ۳۰.۰ ۵۹۷ ۱۶.۷ ۵۲۹ ۲۲.۹ ۶۶۴ دانشگاه شهید چمران اهواز ۴۶.۹ ۵۱۶ ۴۷.۵ ۳۵۰ ۲۸.۶ ۶۴۲ ۱۳.۴ ۷۲۵ ۳۵.۲ ۳۱۶ دانشگاه شهرکرد ۵۲.۳ ۴۴۷ ۲۰.۵ ۷۶۰ ۲۷.۷ ۶۶۶ ۱۶.۴ ۵۴۴ ۲۸.۹ ۴۹۴ دانشگاه مازندران ۴۵.۶ ۵۳۹ ۲۵.۴ ۶۲۹ ۲۸.۳ ۶۵۴ ۱۹.۸ ۴۱۰ ۳۱.۸ ۴۱۰ دانشگاه صنعتی ارومیه ۵۶.۹ ۳۷۹ ۲۲.۰ ۷۱۶ ۴۹.۰ ۲۵۵ ۱۷.۴ ۵۰۵ ۱۴.۷ ۹۰۳ دانشگاه علامه طباطبائی ۳۳.۷ ۶۹۰ ۲۴.۰ ۶۵۸ ۳۰.۴ ۵۸۵ ۱۵.۶ ۵۸۴ ۳۹.۸ ۲۰۷ دانشگاه الزهرا ۳۳.۰ ۷۰۲ ۲۶.۶ ۶۰۴ ۲۸.۳ ۶۵۰ ۲۰.۶ ۳۷۸ ۳۲.۷ ۳۸۴ دانشگاه اراک ۳۶.۷ ۶۵۷ ۲۹.۱ ۵۶۰ ۳۵.۱ ۴۶۹ ۱۷.۹ ۴۷۷ ۲۳.۲ ۶۵۰ دانشگاه دامغان ۳۵.۷ ۶۶۷ ۱۹.۹ ۷۸۴ ۳۲.۰ ۵۳۹ ۱۳.۲ ۷۳۶ ۲۱.۷ ۶۹۱ دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۴۵.۷ ۵۳۶ ۱۹.۳ ۸۰۳ ۲۳.۶ ۸۱۰ ۱۳.۱ ۷۴۵ ۳۸.۷ ۲۳۵ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۲۶.۴ ۸۰۰ ۱۸.۸ ۸۲۲ ۲۶.۶ ۷۰۲ ۱۳.۵ ۷۱۶ ۴۸.۸ ۹۶ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۳۶.۹ ۶۵۵ ۱۷.۹ ۸۵۲ ۲۹.۰ ۶۲۵ ۱۰.۹ ۸۷۸ ۳۵.۲ ۳۱۵ دانشگاه علوم پزشکی قم ۳۱.۲ ۷۳۵ ۲۴.۶ ۶۴۵ ۲۵.۸ ۷۳۵ ۱۴.۱ ۶۷۵ ۴۳.۱ ۱۵۲ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۳۵.۵ ۶۷۱ ۱۷.۷ ۸۶۳ ۲۵.۲ ۷۵۶ ۱۱.۹ ۸۲۳ ۲۹.۴ ۴۷۶ دانشگاه شاهد ۲۶.۱ ۸۰۶ ۳۲.۴ ۵۰۸ ۲۰.۴ ۸۹۱ ۱۶.۰ ۵۶۸ ۳۱.۳ ۴۲۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ۳۲.۶ ۷۱۳ ۲۰.۴ ۷۶۷ ۲۳.۲ ۸۲۶ ۱۳.۶ ۷۰۷ ۵۰.۰ ۸۳ دانشگاه هرمزگان ۳۶.۸ ۶۵۶ ۲۳.۱ ۶۷۹ ۳۰.۱ ۵۹۲ ۱۹.۰ ۴۳۶ ۲۸.۰ ۵۱۸ دانشگاه قم ۲۹.۲ ۷۶۶ ۲۱.۶ ۷۲۶ ۴۵.۴ ۳۰۲ ۱۵.۳ ۶۰۶ ۳۴.۱ ۳۴۵ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۳۴.۱ ۶۸۵ ۲۰.۹ ۷۴۸ ۲۵.۷ ۷۳۹ ۱۶.۰ ۵۷۰ ۳۲.۵ ۳۹۱ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۳۴.۹ ۶۸۰ ۲۲.۸ ۶۹۱ ۳۳.۴ ۵۱۴ ۱۹.۲ ۴۲۷ ۴۱.۰ ۱۸۴ دانشگاه زنجان ۴۰.۷ ۶۰۸ ۲۷.۹ ۵۸۱ ۲۸.۶ ۶۴۴ ۱۶.۸ ۵۲۲ ۳۱.۱ ۴۳۱ دانشگاه ولیعصر رفسنجان ۴۶.۷ ۵۲۰ ۲۰.۰ ۷۸۱ ۲۶.۸ ۶۹۹ ۱۲.۸ ۷۶۸ ۱۸.۴ ۸۰۹ دانشگاه یاسوج ۴۲.۲ ۵۹۱ ۲۳.۸ ۶۶۷ ۲۶.۳ ۷۱۶ ۱۷.۷ ۴۹۰ ۲۳.۹ ۶۲۷ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۲۶.۷ ۷۹۷ ۱۷.۵ ۸۶۷ ۲۸.۷ ۶۳۷ ۱۳.۷ ۶۹۸ ۲۹.۸ ۴۶۹ دانشگاه پیام نور ۲۳.۸ ۸۳۶ ۲۲.۲ ۷۰۷ ۲۳.۹ ۸۰۱ ۱۰.۷ ۸۸۹ ۲۰.۱ ۷۵۱ دانشگاه بیرجند ۳۰.۲ ۷۴۸ ۲۰.۳ ۷۷۰ ۲۸.۱ ۶۵۶ ۱۶.۷ ۵۳۲ ۱۸.۸ ۷۹۷ دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل - - - - - - - - - - دانشگاه باقرالعلوم - - - - - - - - - - مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان - - - - - - - - - - دانشگاه گنبد کاووس - - - - - - - - - - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته - - - - - - - - - - دانشگاه بین‌المللی امام رضا - - - - - - - - - - دانشگاه صنعتی کرمانشاه - - - - - - - - - - دانشگاه صنعت نفت - - - - - - - - - - دانشگاه حضرت معصومه - - - - - - - - - - دانشگاه علم و فرهنگ - - - - - - - - - - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - - - - - - - - - -

تحلیل داده‌های رتبه‌بندی سال ۲۰۲۶ نشان‌دهنده توزیع متفاوتی از توانمندی‌ها در میان دانشگاه‌های برتر ایران است. دانشگاه‌های صنعتی ایران، به ویژه صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت ایران، عملکرد بهتری در شاخص «صنعت» از خود نشان داده‌اند. کسب امتیاز ۹۶.۷ دانشگاه صنعتی شریف و ۹۱.۹ صنعتی امیرکبیر، بیانگر پیوند عمیق این مؤسسه‌ها با بخش تولید و موفقیت در جذب پروژه‌های صنعتی است. همچنین، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با کسب امتیاز ۸۶.۴ در «کیفیت پژوهش»، بالاترین رتبه کشوری را در این شاخص به دست آورده که نشان‌دهنده تمرکز ویژه این دانشگاه بر پدیدآوری مقاله‌های پراستناد در سطح بین‌المللی است.

از سوی دیگر، در شاخص «فضای آموزشی»، دانشگاه‌های علوم پزشکی عملکرد بهتری داشته‌اند. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و علوم پزشکی تهران با کسب رتبه‌های ۳۳ و ۳۶ آسیایی، برترین عملکرد را در این بخش داشته‌اند. این موفقیت عمدتاً ناشی از نسبت مناسب استاد به دانشجو و نرخ بالای دانش‌آموختگان دکتری در این مؤسسه‌ها است. در حالی که دانشگاه‌های جامع و صنعتی در این شاخص با چالش مواجه هستند، ثبات کیفیت آموزشی در نظام سلامت، نقطه‌قوت آموزش عالی ایران در رتبه‌بندی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود.

علیرغم موفقیت‌های پژوهشی، شاخص «چشم‌انداز بین‌المللی» همچنان پاشنه آشیل دانشگاه‌های ایرانی است. به جز موارد معدودی نظیر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (امتیاز ۶۳.۸) و دانشگاه گلستان (امتیاز ۵۹.۲)، اکثر دانشگاه‌های تراز اول کشور در این شاخص امتیاز پایینی (غالباً زیر ۴۰) کسب کرده‌اند. رتبه‌های ضعیف در جذب دانشجوی بین‌المللی و همکاری‌های مشترک فرامرزی نشان می‌دهد که انزوای جغرافیایی دانشگاهی و محدودیت‌های سیاسی یا اقتصادی، مانع از تبدیل شدن توانمندی‌های داخلی به یک برند معتبر جهانی شده است.

بررسی دانشگاه‌های جامعی نظیر دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز نشان‌دهنده یک توازن نسبی در تمامی شاخص‌هاست. دانشگاه تهران با امتیاز ۷۸.۳ در کیفیت پژوهش و ۴۳.۲ در فضای آموزشی، اگرچه در زمره برترین‌هاست، اما رقابت فشرده با دانشگاه‌های شرق آسیا (نظیر چین و کره جنوبی) باعث شده تا رتبه‌های عددی در فضای پژوهشی (رتبه ۱۳۶) با جایگاه آرمانی فاصله داشته باشد. داده‌ها گویای این واقعیت است که برای ارتقای جایگاه کلی، این دانشگاه‌ها باید علاوه بر حفظ توان پژوهشی، بر بهبود محیط پژوهشی و افزایش درآمدهای اختصاصی از مسیر قراردادهای پژوهشی تمرکز بیشتری داشته باشند.

افزون بر این، علیرغم افزایش شمار دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی، مقایسه رتبه‌های سال ۲۰۲۶ با ۲۰۲۵ نشان‌دهنده یک افت نسبی در جایگاه عددی برترین دانشگاه‌های کشور است. دانشگاه صنعتی شریف از رتبه ۶۹ به ۷۶، صنعتی امیرکبیر از ۷۰ به ۷۹، علم و صنعت ایران از ۷۷ به ۸۷، و دانشگاه تهران با افتی محسوس از رتبه ۹۷ به ۱۲۰ رسیده‌اند. این جابجایی‌ها لزوماً به معنای کاهش کیفیت داخلی نیست، بلکه نشان‌دهنده سرعت بسیار بالای رشد دانشگاه‌های رقیب در شرق و جنوب شرق آسیا و همچنین سخت‌گیرانه‌تر شدن شاخص‌های کیفی پژوهش و نفوذ علمی در روش‌شناسی جدید است که لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی از دانشگاه‌های تراز اول را گوشزد می‌کند.

در مقابل روند نزولی دانشگاه‌های صنعتی و جامع، برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی موفق به بهبود چشمگیر جایگاه خود شده‌اند. دانشگاه علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی اصفهان که در سال ۲۰۲۵ در بازه ۲۵۱–۳۰۰ قرار داشتند، در سال ۲۰۲۶ با جهشی قابل توجه به رتبه‌های ۱۹۱ و ۱۹۵ صعود کرده و به جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر آسیا پیوسته‌اند. این موفقیت می‌تواند ناشی از تمرکز بالا بر شاخص‌های کمیت و کیفیت پژوهش باشد که توانسته‌اند بر خلاف جریان کلی، مسیر صعودی را طی کنند.

رتبه‌بندی ۲۰۲۶ شاهد نوسان شدیدی در برخی مؤسسه‌ها است؛ به عنوان مثال، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله افت قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر، ورود قدرتمند دانشگاه‌هایی نظیر تربیت مدرس (رتبه ۱۶۲) و جندی‌شاپور اهواز (رتبه ۳۰۱–۳۵۰) که در سال گذشته در فهرست حضور نداشتند، نشان‌دهنده پویایی در نظام جمع‌آوری داده‌ها و تلاش مؤسسه‌های جدید برای انطباق با استانداردهای تایمز است.

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از دانشگاه‌های ایران (حدود ۳۰ دانشگاه) در بازه رتبه‌های ۵۰۱ تا ۸۰۰ تثبیت شده یا با افت رتبه به این بازه سقوط کرده‌اند (مانند دانشگاه خوارزمی و رازی). این تجمع در رده‌های انتهایی جدول، هشداری برای سیاست‌گذاران است؛ چرا که نشان می‌دهد بسیاری از دانشگاه‌های کشور تنها موفق به کسب حداقل‌های لازم برای ورود به رتبه‌بندی شده‌اند اما در رقابت کیفی برای صعود به رده‌های بالاتر، به دلیل محدودیت در بودجه‌های پژوهشی و عدم توسعه دیپلماسی علمی، دچار نوعی در جازدن یا عقب‌گرد نسبی شده‌اند. در جدول چهار مقایسة رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در ویرایش‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» گزارش شده است.

جدول ۴. مقایسة رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در ویرایش‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

نام مؤسسه رتبة آسیایی در ویرایش ۲۰۲۵ رتبة آسیایی در ویرایش ۲۰۲۶ دانشگاه صنعتی شریف ۶۹ ۷۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۷۰ ۷۹ دانشگاه علم و صنعت ایران ۷۷ ۸۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰۹ ۱۱۱ دانشگاه تهران ۹۷ ۱۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۲۱ ۱۳۱ دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۱۵ ۱۳۷ دانشگاه تربیت مدرس - ۱۶۲ دانشگاه صنعتی شیراز ۱۵۵ ۱۶۶ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۵۴ ۱۷۲ دانشگاه تبریز ۱۶۰ ۱۸۰ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۷۹ ۱۸۶ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲۵۱–۳۰۰ ۱۹۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۵۱–۳۰۰ ۱۹۵ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۶۴ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۹۷ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه شهید بهشتی ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه شیراز ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه ارومیه ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه گلستان ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۲۰۱–۲۵۰ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ دانشگاه جندی‌شاپور اهواز - ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله ۱۸۱ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۲۵۱–۳۰۰ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۰۱–۳۵۰ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه سمنان ۳۵۱–۴۰۰ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۳۰۱–۳۵۰ ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه علوم پزشکی البرز ۳۰۱–۳۵۰ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۳۰۱–۳۵۰ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۳۵۱–۴۰۰ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳۵۱–۴۰۰ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۳۰۱–۳۵۰ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۳۰۱–۳۵۰ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه صنعتی سهند ۳۰۱–۳۵۰ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه کاشان ۲۵۱–۳۰۰ ۳۵۱–۴۰۰ دانشگاه بوعلی سینا ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۳۵۱–۴۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۳۰۱–۳۵۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۳۰۱–۳۵۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه صنعتی شاهرود ۳۵۱–۴۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه گیلان ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه اصفهان ۳۵۱–۴۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه کردستان ۳۵۱–۴۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه مراغه ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه محقق اردبیلی ۳۰۱–۳۵۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه یزد ۳۵۱–۴۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه حکیم سبزواری ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه ایلام ۴۰۱–۵۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه خوارزمی ۴۰۱–۵۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه لرستان ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه خلیج فارس ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه رازی ۴۰۱–۵۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه شهید چمران اهواز ۳۵۱–۴۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه شهرکرد ۴۰۱–۵۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه مازندران ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه صنعتی ارومیه ۴۰۱–۵۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه علامه طباطبائی ۶۰۱+ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه الزهرا ۶۰۱+ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه اراک ۶۰۱+ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه دامغان ۶۰۱+ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی گناباد - ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۶۰۱+ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی کاشان - ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی قم ۶۰۱+ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه شاهد - ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ۵۰۱–۶۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه هرمزگان ۶۰۱+ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه قم ۶۰۱+ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۶۰۱+ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۴۰۱–۵۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه زنجان ۶۰۱+ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه ولیعصر رفسنجان ۶۰۱+ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه یاسوج ۵۰۱–۶۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - ۸۰۱+ دانشگاه پیام نور ۶۰۱+ ۸۰۱+ دانشگاه بیرجند ۶۰۱+ ۸۰۱+ دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل - Reporter دانشگاه باقرالعلوم - Reporter مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان Reporter Reporter دانشگاه گنبد کاووس - Reporter دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته - Reporter دانشگاه بین‌المللی امام رضا - Reporter دانشگاه صنعتی کرمانشاه - Reporter دانشگاه صنعت نفت Reporter Reporter دانشگاه حضرت معصومه - Reporter دانشگاه علم و فرهنگ - Reporter دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - Reporter

تحلیل آماری بروندادهای علمی ایران در پایگاه اسکوپوس، فرضیه کاهش سرعت رشد و حتی ثبات نسبی در انتشارات علمی را تأیید می‌کند که می‌تواند زنگ خطری برای جایگاه بین‌المللی دانشگاه‌ها در سال‌های آتی باشد. همان‌طور که در نمودار سه مشاهده می‌شود، شمار انتشارات علمی کشور (شامل مقالة نشریه، مقاله همایش، کتاب، و فصل کتاب) پس از یک دوره رشد مستمر و خیره‌کننده از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، در سال‌های اخیر دچار نوعی ایستایی شده است؛ به طوری که رکورد ۷۸,۳۱۹ اثر در سال ۲۰۲۲، در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تکرار نشده و ارقام در محدوده ۷۴ تا ۷۵ هزار باقی مانده‌اند. با توجه به اینکه شاخص «بهره‌وری پژوهشی» در روش‌شناسی تایمز بر اساس شمار انتشارات به نسبت شمار اعضای هیئت علمی سنجیده می‌شود و از سوی دیگر، کشورهای رقیب در آسیا به شدت در حال افزایش حجم انتشارات علمی خود هستند، این وقفه در رشد کمی می‌تواند به شکل مستقیم بر امتیاز فضای پژوهشی و به شکل غیرمستقیم بر امتیاز کیفیت پژوهش در دانشگاه‌های ایران اثر منفی گذاشته و روند نزول رتبه‌ها را در دوره‌های بعدی تشدید کند.

نمودار ۳. روند سالانۀ شمار انتشارات ایران در پایگاه «اسکوپوس»

بر پایه گزارش ۲۰۲۶ میلادی «تایمز»، ایران با داشتن ۹۰ دانشگاه، از نظر شمار نمایندگان، پنجمین کشور بزرگ در این رتبه‌بندی است، که نشان‌دهنده گستردگی حضور دانشگاهی ایران در سطح قاره است، هرچند برای ورود به جمع ۵۰ دانشگاه برتر، رقابت با قدرت‌های اقتصادی شرق آسیا بسیار فشرده به نظر می‌رسد. هند با ۱۲۸ مؤسسة آموزش عالی در این نظام رتبه‌بندی در جایگاه نخست آسیا از دیدگاه شمار مؤسسه‌های برتر جای گرفته است. در جدول پنج، شمار مؤسسه‌های کشورهای آسیایی به همراه نام و رتبة برترین مؤسسة آنها در ویرایش ۲۰۲۶ نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» گزارش آمده است.

جدول ۵. شمار دانشگاه‌های کشورهای آسیا در ویرایش‌های ۲۰۲۶ نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

کشور/منطقه برترین دانشگاه رتبة برترین دانشگاه شمار دانشگاه‌های برتر هند مؤسسه علم هند ۴۳ ۱۲۸ ژاپن دانشگاه توکیو ۴ ۱۱۵ ترکیه دانشگاه کوچ ۷۳ ۱۰۹ چین دانشگاه تسینگ‌هوا ۱ ۹۷ ایران دانشگاه صنعتی شریف ۷۶ ۹۰ پاکستان دانشگاه قائد اعظم ۱۴۸ ۴۸ تایوان دانشگاه ملی تایوان ۲۶ ۴۷ کره جنوبی دانشگاه ملی سئول ۱۵ ۴۱ اندونزی دانشگاه اندونزی ۲۰۱-۲۵۰ ۳۵ عربستان سعودی دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد ۳۲ ۳۱ مالزی دانشگاه تکنولوژی پتروناس ۳۵ ۲۷ عراق دانشگاه تکنولوژی عراق؛ دانشگاه بین‌المللی تیشک ۴۰۱-۵۰۰ ۲۵ تایلند دانشگاه چولالانگکورن ۱۳۴ ۲۱ بنگلادش دانشگاه مهندسی و فناوری بنگلادش؛ دانشگاه داکا ۳۰۱-۳۵۰ ۱۹ اردن دانشگاه الاهلیه عمان ۱۳۲ ۱۴ ویتنام دانشگاه یو. ای. اچ. ۱۸۴ ۱۱ هنگ‌کنگ دانشگاه هنگ‌کنگ ۶ ۸ اسرائیل دانشگاه تل‌آویو ۵۲ ۸ امارات متحده عربی دانشگاه امارات متحده عربی ۵۵ ۸ فیلیپین دانشگاه آتنیو د مانیلا ۵۰۱-۶۰۰ ۶ سری‌لانکا دانشگاه کلمبو ۵۰۱-۶۰۰ ۶ قزاقستان دانشگاه نظربایف ۱۵۰ ۵ لبنان دانشگاه آمریکایی لبنان ۹۴ ۵ ازبکستان مؤسسه آبیاری و مکانیزاسیون کشاورزی تاشکند ۲۰۱-۲۵۰ ۴ ماکائو دانشگاه ماکائو ۲۸ ۳ عمان دانشگاه سلطان قابوس ۱۸۰ ۳ بحرین دانشگاه خلیج ۲۰۱-۲۵۰ ۲ برونئی دانشگاه برونئی دارالسلام ۱۱۳ ۲ کویت دانشگاه آمریکایی خاورمیانه ۲۰۱-۲۵۰ ۲ فلسطین دانشگاه ملی النجاح ۳۵۱-۴۰۰ ۲ سنگاپور دانشگاه ملی سنگاپور ۳ ۲ مغولستان دانشگاه ملی مغولستان ۸۰۱+ ۱ نپال دانشگاه تریبهوان ۸۰۱+ ۱ قطر دانشگاه قطر ۴۷ ۱ سوریه دانشگاه دمشق ۸۰۱+ ۱ یمن دانشگاه تعز ۵۰۱-۶۰۰ ۱

نتایج رتبه‌بندی سال ۲۰۲۶ نشان‌دهنده تثبیت جایگاه چین در صدر جدول آموزش عالی آسیا است. دانشگاه «تسینگ‌هوا» بار دیگر جایگاه نخست آسیا را به دست آورده و دانشگاه «پکن» در رتبه دوم باقی مانده است. در مجموع، چین پنج دانشگاه در میان ۱۰ دانشگاه برتر و ۲۰ دانشگاه در میان ۵۰ دانشگاه برتر آسیا دارد که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری راهبردی و پایدار این کشور در حوزه‌های علمی و پژوهشی است. در همین حال، سنگاپور با حضور دانشگاه ملی «سنگاپور» (رتبه ۳) و دانشگاه صنعتی «نانیانگ» (رتبه مشترک ۴) جایگاه خود را حفظ کرده است.

نکته قابل توجه در ویرایش ۲۰۲۶، تغییر در موازنه قدرت شرق آسیاست. در حالی که دانشگاه توکیو به رتبه چهارم صعود کرده، بسیاری از دانشگاه‌های ژاپن و کره جنوبی با وجود بهبود امتیاز کلی، در رتبه‌بندی سقوط کرده‌اند؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را «عقب‌ماندگی نسبی» در برابر سرعت رشد خیره‌کننده چین و سایر رقبا توصیف کرد. این کاهش رتبه عمدتاً در شاخص‌های «محیط پژوهشی»، «کیفیت پژوهش» و «ارتباط با صنعت» مشاهده شده است؛ جایی که سیستم گسترده دانشگاهی چین با بودجه‌های کلان و جذب نخبگان بین‌المللی، فضای رقابت را تنگ‌تر کرده است. همچنین، مالزی به عنوان یکی از نوپدیدهای این ویرایش، با دانشگاه تکنولوژی «پتروناس» (رتبه ۳۵) و ارتقای چندین مؤسسه دیگر به جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر، خود را به عنوان قطب جدید آموزش عالی در منطقه معرفی کرده است.

بر پایۀ ویرایش ۲۰۲۶ میلادی نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»، «Tsinghua University» پیشگام است و «Peking University»، «National University of Singapore»، «Nanyang Technological University, Singapore»، «The University of Tokyo»، «University of Hong Kong»، «Fudan University»، «Zhejiang University»، «Shanghai Jiao Tong University»، و «Chinese University of Hong Kong» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. این گزارش نیز از انتشارات سامانة جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) است که به پایش و گزارشِ پیرامونِ ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.