امام جمعه بندرخمیر: پیگیر حقوق عامه جامعه کارگری هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه بندرخمیر، ظهر امروز در دیدار با جمعی از کارگران و فعالان حوزه کار، با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط از جمله رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی، رئیس راهداری و جمعی از مسئولان محلی، به بیان دیدگاه‌های خود دربارۀ وضعیت جامعۀ کارگری شهرستان بندرخمیر پرداخت.

امام جمعه بندرخمیر با اشاره به نشست‌های مکرر با کارگران و پیگیری مطالبات آنان، گفت: با توجه به مراجعات متعدد جامعۀ کارگری، موضوعاتی نظیر تأمین مسکن، حق بیمه و شمولیت بیمه‌ای برای کارگران به ویژه در شهرستان معدنی خمیر که حجم زیادی از معادن استان هرمزگان را در خود جای داده، از اولویت‌های جدی است و باید به حقوق عامۀ کارگران در این حوزهها توجه ویژه شود.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره رشادت‌های کارگران در دوران جنگ تحمیلی، افزود: در ایام جنگ و به‌ویژه ماه رمضان، صنایع فعال شهرستان از جمله شرکت سیمان هرمزگان مورد اصابت تهاجم دشمن قرار گرفت، اما چرخۀ تولید هیچ‌گاه تعطیل نشد و جامعۀ کارگری با همتی ستودنی پای کار ایستاد. این استقامت و ایستادگی باید به خوبی روایت شود.

صالحی با اشاره به مصوبۀ بلافاصله پس از جلسه مبنی بر تولید تیزر و کلیپ برای بازنمایی این رشادت‌ها، خاطرنشان کرد: خوشبختانه همکاران در روابط عمومی، قول تهیه و نشر محتوایی در این زمینه را دادند که کاری ارزشمند و مغتنم است.

امام جمعه بندرخمیر در بخش دیگری از سخنان خود، مهم‌ترین مطالبه‌ی چندین‌سالۀ جامعۀ کارگری و فعالان اقتصادی منطقه را استقرار یک ادارۀ مستقل کار و رفاه اجتماعی در شهرستان خواند و تصریح کرد: اکنون اداره کار، تنها یک نمایندگی در ساختمان فرمانداری دارد، در حالی که با توجه به حجم معادن، اشتغال دریامحور، گردشگری و کشاورزی در خمیر، نیاز به یک اداره‌ی مستقل با نیروی انسانی کافی و ساختمان مجزا برای رسیدگی به امور کارگران زحمتکش یک ضرورت انکارناپذیر است. این مطالبه بارها به مسئولان یادآوری شده، اما متأسفانه همچنان مغفول مانده است.