مهلت ثبت بیمه بیکاری کارگران گلستانی به ۹۰ روز افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو عصر سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید، شهدای گرانقدر و درگذشتگان جامعه کارگری گرگان، از تمدید مهلت ثبت درخواست بیمه بیکاری برای کارگران مشمول خبر داد و اظهار کرد: کارگرانی که از تاریخ ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ بیکار شده‌اند، می‌توانند با استفاده از این فرصت جدید، درخواست بیمه بیکاری خود را تا ۹۰ روز ثبت کنند.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های اخیر افزود: این تصمیم با توجه به اعلام شرایط اضطراری و وضعیت ویژه ناشی از جنگ و با هدف حمایت بیشتر از جامعه کارگری اتخاذ شده است تا هیچ کارگری به دلیل محدودیت زمانی از دریافت بیمه بیکاری محروم نشود.

هلاکو اظهار کرد: این مقررات تا زمان اعلام رسمی پایان شرایط اضطراری از سوی مراجع ذی‌صلاح و ابلاغ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتبر خواهد بود و سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف است تمامی مراحل بررسی و ثبت درخواست‌ها را از طریق سامانه جامع روابط کار و به‌صورت غیرحضوری انجام دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با تأکید بر ضرورت تسهیل خدمات برای بیمه‌شدگان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدام، فراهم‌سازی دسترسی آسان‌تر کارگران به حقوق قانونی خود و کاهش مشکلات آنان در شرایط دشوار کنونی است.

وی از همراهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حمایت از جامعه کارگری قدردانی کرد و گفت: صیانت از امنیت شغلی و معیشت کارگران، یکی از اولویت‌های اصلی حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان است.

گفتنی است این مراسم به مناسبت هفته کارگر و با حضور نمایندگان مردم گرگان، آق‌قلا و علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی، فرماندار گرگان، معاونان اداره‌کل، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گرگان، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان کارگری در شبستان حضرت رسول(ص) امامزاده عبدالله(ع) گرگان برگزار شد.