به گزارش خبرنگار مهر، مجید جودی، معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امروز (دوشنبه ۷ اردیبهشت) در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: از روز ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم، ستادهای بازسازی بنیاد مسکن در ۲۴ استان کشور تشکیل شد و بلافاصله ارزیابی واحدهای خسارتدیده آغاز شد.
وی افزود: همکاران بنیاد مسکن به صورت شبانهروزی در مناطق آسیبدیده حضور داشتند و ضمن مراجعه مستقیم به مردم، عملیات ارزیابی خسارت، جانمایی، امدادرسانی و همکاری با دستگاههای مسئول را انجام دادند. این روند تا روز ۲۸ اسفندماه ادامه داشت و در ادامه نیز دولت مصوبهای برای تقسیم مسئولیت دستگاهها ابلاغ کرد.
معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، مسئولیت شهر تهران بر عهده شهرداری تهران قرار گرفت، ۷ کلانشهر دیگر نیز توسط شهرداریهای همان شهرها مدیریت میشوند و مسئولیت سایر شهرها و روستاهای آسیبدیده به بنیاد مسکن واگذار شد.
وی یادآور شد: در حال حاضر در ۲۰۵ شهر و ۱۷۰ روستا خسارت ثبت شده است و تاکنون ۱۱۸ هزار فرم ارزیابی تکمیل شده است. ۱۸ از این ارزیابیها مربوط به خسارت لوازم منزل بوده که اگرچه مستقیماً در حوزه مأموریت بنیاد مسکن نبود، اما همزمان توسط نیروهای ما بررسی شد.
جودی ادامه داد: در مجموع حدود ۱۰۰ هزار واحد آسیب دیدهاند که از این تعداد، حدود ۱۱۰۰ واحد نیازمند احداث مجدد هستند، ۳۹ هزار واحد نیاز به تعمیرات دارند و از این میان ۳۴ هزار واحد مسکونی و ۵ هزار واحد تجاری هستند.
این مقام مسئول بنیاد مسکن تصریح کرد: با توجه به مصوبه دولت، تعیین تکلیف واحدها تا مرحله تعمیرات جزئی انجام شده است. در همین راستا، اسکان موقت و اجرای تعمیرات در دستور کار قرار گرفت. از مجموع ۳۹ هزار واحد نیازمند تعمیرات جزئی، تاکنون عملیات تعمیر ۳۰ هزار واحد با استفاده از منابع داخلی بنیاد مسکن و صندوق توسعه مسکن به پایان رسیده است.
پایان تعمیر واحدهای خسارتدیده تا اردیبهشت
وی اظهار کرد: برنامهریزی شده است تا پایان اردیبهشتماه، عملیات تعمیر همه ۳۹ هزار واحد نیازمند تعمیرات جزئی به اتمام برسد.
معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: مرحله بعدی مربوط به اسکان موقت خانوارهایی است که واحدهای آنان به طور کامل تخریب شده یا واحدهایشان نیازمند تعمیرات طولانیمدت بیش از چهار تا پنج ماه است. برای این خانوارها باید محل اسکان موقت فراهم میشد تا بتوانند در آن سکونت داشته باشند.
جودی تاکید کرد: در این زمینه همکاری مناسبی میان بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن شکل گرفت و منابع لازم برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تأمین شد. بر این اساس، در روستاها ۳۰۰ میلیون تومان، در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۶۰۰ میلیون تومان و در مراکز استانها ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت میشود.
وی افزود: بانک مسکن همکاری بسیار مطلوبی در این زمینه داشته است. بر اساس برآوردها، حدود ۲ هزار خانوار نیازمند اسکان موقت هستند. از دو هفته گذشته روند معرفی متقاضیان آغاز شده و تاکنون یکهزار و ۸۵۰ نفر به بانک مسکن معرفی شدهاند.
معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: از این تعداد، حدود یکهزار و ۳۰۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و واحدهای اجارهای مورد نیاز خود را تأمین کردهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای حدود ۷۰۰ نفر باقیمانده نیز با همکاری مردم و دستگاههای اجرایی، معرفی به بانک انجام میشود و پیشبینی میکنیم ظرف یک هفته آینده تمامی خانوارهای واجد شرایط اسکان موقت و دریافت ودیعه مسکن تعیین تکلیف شوند.
