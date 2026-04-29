به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رشتیان، مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به تداوم خدمات‌رسانی ستادهای بازسازی این نهاد در ۲۴ استان خسارت‌دیده، اظهار کرد: تاکنون ۸۲ هزار و ۵۴۲ واحد مسکونی و تجاری توسط کارشناسان بنیاد مسکن ارزیابی شده و ۳۲ هزار و ۹۴۱ واحد نیز تعمیر شده‌اند.

وی افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت، ارزیابی خسارت و مدیریت تعمیرات جزئی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری بخش خصوصی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی رمضان در شهرها و روستاهای ۲۴ استان کشور، به‌جز کلان‌شهرها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است.

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن بیان کرد: تاکنون ارزیابی خسارت یک‌هزار و ۳۳۳ واحد احداثی و ۸۱ هزار و ۲۰۹ واحد تعمیری توسط کارشناسان این بنیاد انجام شده و ستادهای بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ۲۴ استان مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، فعال بوده و در حال ارائه خدمات ارزیابی به آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی رمضان هستند.

وی ادامه داد: با مدیریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مشارکت مردم، تعمیرات جزئی ۳۲ هزار و ۹۴۱ واحد مسکونی و تجاری انجام شده و این واحدها به بهره‌برداری رسیده‌اند.

رشتیان گفت: طبق مصوبه هیئت وزیران و بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر راه و شهرسازی و با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه اسکان موقت به یک‌هزار و ۲۷۰ خانواده آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی رمضان پرداخت شده است.

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن در پایان کرد: این تسهیلات از محل اعتبار صندوق ملی مسکن و منابع قرض‌الحسنه بانک مسکن به ساکنان واحدهای مسکونی غیرقابل سکونت پرداخت شده است.