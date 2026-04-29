۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

پرداخت ودیعه اسکان موقت به ۱۲۷۰ خانواده آسیب‌دیده جنگ

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه اسکان موقت به هزار و ۲۷۰ خانواده آسیب‌دیده جنگ تحمیلی رمضان از محل اعتبار صندوق ملی مسکن و منابع قرض‌الحسنه بانک مسکن پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رشتیان، مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به تداوم خدمات‌رسانی ستادهای بازسازی این نهاد در ۲۴ استان خسارت‌دیده، اظهار کرد: تاکنون ۸۲ هزار و ۵۴۲ واحد مسکونی و تجاری توسط کارشناسان بنیاد مسکن ارزیابی شده و ۳۲ هزار و ۹۴۱ واحد نیز تعمیر شده‌اند.

وی افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت، ارزیابی خسارت و مدیریت تعمیرات جزئی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری بخش خصوصی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی رمضان در شهرها و روستاهای ۲۴ استان کشور، به‌جز کلان‌شهرها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است.

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن بیان کرد: تاکنون ارزیابی خسارت یک‌هزار و ۳۳۳ واحد احداثی و ۸۱ هزار و ۲۰۹ واحد تعمیری توسط کارشناسان این بنیاد انجام شده و ستادهای بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ۲۴ استان مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، فعال بوده و در حال ارائه خدمات ارزیابی به آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی رمضان هستند.

وی ادامه داد: با مدیریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مشارکت مردم، تعمیرات جزئی ۳۲ هزار و ۹۴۱ واحد مسکونی و تجاری انجام شده و این واحدها به بهره‌برداری رسیده‌اند.

رشتیان گفت: طبق مصوبه هیئت وزیران و بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر راه و شهرسازی و با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه اسکان موقت به یک‌هزار و ۲۷۰ خانواده آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی رمضان پرداخت شده است.

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن در پایان کرد: این تسهیلات از محل اعتبار صندوق ملی مسکن و منابع قرض‌الحسنه بانک مسکن به ساکنان واحدهای مسکونی غیرقابل سکونت پرداخت شده است.

زهره آقاجانی

