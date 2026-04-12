مجید جودی، معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آیین‌نامه حمایت از مالکان واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، گفت: تا زمان تصویب این مصوبه، جزئیات آن محرمانه به شمار می‌رود و پس از تصویب، اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.

وی افزود: در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴، مصوبه‌ای در حوزه ارزیابی خسارات، اسکان اضطراری و اسکان موقت ابلاغ شد که در آن، تکلیف این بخش‌ها به‌طور مشخص تعیین شده است.

جودی ادامه داد: در بخش بازسازی واحدهای آسیب‌دیده نیز پیشنهادی ارائه شده که این موضوع هم در حال بررسی است و جزئیات فعلاً محرمانه تلقی می‌شود و پس از تصویب نهایی، به‌صورت کامل اعلام خواهد شد.

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود این مصوبه در یکی از جلسات دولت، یا در جلسه امروز و یا در جلسه روز چهارشنبه تعیین تکلیف شود.