به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم‌اندیشی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی، جهت رسیدگی به موضوعات مربوط به جامعه بازنشستگی با حضور جمعی از معاونین و مدیران سازمان برگزار شد.

در این نشست هم‌اندیشی، مسائل و موضوعات مربوط به جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران، وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در سال 1404 و پیش‌بینی‌های احتمالی شرایط کشور و سازمان در سال‌جاری مطرح و بررسی شد.

در جریان این نشست هم‌اندیشی همچنین، رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی ضمن طرح مسائل، چالش‌ها و مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران، دیدگاه‌ها و نظرات مرتبط با تأمین منابع جهت افزایش حقوق سالانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مطرح کردند.

در پایان این جلسه، مقرر شد ضمن اهتمام و پیگیری‌های سازمان برای تأمین منابع مالی لازم، به منظور بررسی جزئیات و نحوه اجرای افزایش حقوق سالانه و مرحله آخر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، کمیته‌ فنی مشترک بین کانون عالی و سازمان تأمین‌اجتماعی تشکیل شود.