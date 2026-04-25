به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: به منظور ارتقای زیرساختها و با هدف افزایش ظرفیت و سرعت پاسخگویی، مرکز تماس تلفنی ۱۴۲۰ از ساعت ۲۱ الی ۲۴ شامگاه شنبه ۵ اردیبهشت ماه، غیرفعال است.
یادآور میشود مرکز تماس سازمان تامین اجتماعی با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیششماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، بهصورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای سال و تعطیلات، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنماییهای لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواستهای تمامی بیمهشدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان است.
