۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

تلفن ۱۴۲۰ تامین اجتماعی غیرفعال می‌شود

بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، خط تلفن ۱۴۲۰ از ساعت ۲۱ تا ۲۴ شامگاه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵، غیر فعال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: به منظور ارتقای زیرساخت‌ها و با هدف افزایش ظرفیت و سرعت پاسخگویی، مرکز تماس تلفنی ۱۴۲۰ از ساعت ۲۱ الی ۲۴ شامگاه شنبه ۵ اردیبهشت ماه، غیرفعال است.

یادآور می‌شود مرکز تماس سازمان تامین اجتماعی با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به‌صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای سال و تعطیلات، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم‌ و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های تمامی بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان است.

حبیب احسنی پور

