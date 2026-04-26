اصلاح موادی از قانون تامین اجتماعی؛ تصمیماتی برای بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فضل‌الله رنجبر گفت: در این نشست با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، لایحه اصلاح موادی از قانون تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و کلیات این لایحه و جزئیات برخی مواد آن، از جمله ماده ۸۶ تصویب شد و برخی از مواد برای اصلاح و بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد تا بررسی و هرچه سریع‌تر نتایج آن اعلام شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با اعلام اینکه در این نشست، ماده یازده اصلاح قانون تامین اجتماعی با عنوان بند ارتقاء خدمات درمانی در راستای تحقق بخشی از اصول قانون اساسی از سوی تامین اجتماعی مورد تصویب قرار گرفت؛ اضافه کرد: در ماده ۸۶ لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی، اصلاح ساختار هیئت امنای تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این ماده نیز با این پیشنهاد که نمایندگان تشکل‌ها ضمن اینکه افزایش پیدا می‌کنند و قدرت آن‌ها برای تصمیم‌گیری و مشارکت در تصمیم‌سازی بیشتر خواهد شد، با معرفی خود تشکل‌ها در نظام‌نامه‌ی جدید هیئت امنایی معرفی و انجام وظیفه خواهند کرد؛ به تصویب نمایندگان کمیسیون اجتماعی رسید.

رنجبر افزود: همچنین براساس این پیشنهاد نماینده‌ کمیسیون اجتماعی با معرفی مجلس شورای اسلامی نیز به ترکیب جدید هیئت امنایی اضافه خواهد شد.

تصویب نظام نوین محاسبه بازنشستگی بر اساس عدالت بیمه‌ای

وی، «نظام نوین محاسبه بازنشستگی بر اساس عدالت بیمه‌ای» را یکی از تصمیمات مهمی خواند که در این جلسه مورد بحث، بررسی و تصویب اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت و گفت: بر اساس این مدل، میانگین سوابق بیمه‌ای با لحاظ اینکه هیچ‌گونه کاهشی در مستمری بازنشستگان عزیز ایجاد نشود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص این ماده مقرر شد کمیته ویژه‌ای متشکل از پنج تن از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان تامین اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شود؛ موضوع را براساس اعداد و ارقام کاملاً بررسی کرده و ظرف یک هفته نتیجه را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه دهند تا تصمیم مقتضی برای تصویب یا اصلاح آن گرفته شود.

یک گام دیگر تا استرداد قانونی بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی

رنجبر ادامه داد: کمیسون اجتماعی در این جلسه با تصویب اصلاح برخی از مواد قانون تامین اجتماعی، استرداد بانک رفاه کارگران یا استثناء شدن واگذاری سهام این بانک را مورد تصویب قرار داد. با تصمیم نمایندگان کمیسیون بند (الف) ماده چهارم این لایحه که محل تامین اعتبارات پرداخت حق بیمه سهم دولت را هدفمندسازی یارانه‌ها دانسته؛ به صورت مرعا درآمد؛ اما در بند (ب) همین ماده در بحث پرداخت بیمه و ارائه خدمات به کارگران ساختمانی پشت نوبت و قالیبافان و صنایع دستی، مقرر شد سهم کارفرمایی ساختمانی تا ۱۵ درصد تعیین و سهم و مابقی آن توسط خود بیمه‌شدگان و متناسب با تامین منابع سهم کارفرمایی، پرداخت شود؛ لذا بر اساس این خدمت و در صورت تصویب نهایی بخش زیادی از کارگران ساختمانی، قالیبافان و صنایع‌دستی تحت پوشش بیمه کارگری قرار خواهند گرفت.

شرایط جدید مستمری‌بگیران تحت تکفل بازنشستگان، از کار افتادگان و بیمه‌شدگان متوفی

وی با اعلام اینکه در ماده اول پیشنهادات مربوط به اصلاح ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی موضوع برخورداری عادلانه افراد تحت تکفل بازنشستگان، از کارافتادگان کلی و بیمه‌شدگان متوفی از مستمری با رویکرد صیانت از نهاد خانواده و محاسبات بیمه‌ای مورد تصویب قرار گرفت؛ اضافه کرد: در این پیشنهادات برای افراد ذکور پسر تا ۱۸ سال، فرزند دختر تا ۲۳ سال و اشتغال به تحصیل تا ۲۷ سالگی به منظور برخورداری از مستمری افراد تحت تکفل در بند (ب) ماده اول مورد تصویب قرار گرفت. همچنین در ماده پنج این اصلاحیه اشتغال مجدد بازنشستگان با پرداخت حق بیمه و با لحاظ عدم نیروی جوان متخصص برای آن کار، مورد تصویب قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: براساس مصوبات جلسه روز جمعه کمیسیون اجتماعی و پیشنهادات اصلاح قوانین و مقررات از سوی تأمین اجتماعی در ماده ۶ لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی، به منظور جلوگیری از هرگونه خدشه در سوابق بیمه‌ای و مطلع شدن بیمه‌شونده از سوابق بیمه‌ای و جلوگیری از سرگردانی در زمان محاسبه سنوات بیمه‌ای بازشسته، مصوب شد که سوابق بیمه‌ای هر سه ماه یکبار از سوی تأمین اجتماعی به بیمه‌شونده‌ها ارائه و اعلام شود.

اصلاح ساختار صندوق‌ها

رنجبر، اصلاح ساختار صندوق‌ها به استثناء صندوق‌های مربوط به وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح در ماده ۹ این لایحه تحت عنوان اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی با ارائه پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح ساختارها و متمرکز ساختن سیاست‌گذاری در صندوق‌های بازشستگی را یکی دیگر از مصوبات کمیسیون اجتماعی مجلس در این جلسه خواند و تصریح کرد: این مصوبه یکی مهم‌ترین تصمیماتی است که در جلسه‌ی روز جمعه‌ی کمیسیون اجتماعی اتخاذ شده است.

گام مثبت برای صاحبان کسب و کارهای اینترنتی

همچنین یکی از تصمیمات مهم جلسه‌ کمیسیون اجتماعی بر اساس الحاق تبصیره‌ای به ذیل ماده‌ی ۵ اصلاحیه‌ی این قانون افرادی که در قالب کسب و کارهای نوین در سکوه‌های تسهیلگر یا هم‌رسان (کسب‌وکارهای اینترنتی) فعالیت می‌کنند می‌توانند با پرداخت حق بیمه‌ی حداقل سیزده و نیم درصد مشمول حمایت‌های مقرر قانونی شوند و این افراد به اصطلاح خود را بیمه کنند.

طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در ابتدای این جلسه رئیس سازمان تأمین اجتماعی گزارشی از آخرین وضعیت این سازمان را با تأکید بر این مطلب که سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر ۳۵۰ همت طلب از دولت دارد و در سال جدید باید ماهیانه ۱۵۰ همت حقوق و دستمزد پرداخت کنند؛ گزارشی از ۳ سناریوی تهیه شده در سازمان در شرایط نه جنگ و نه صلح با وجود تحریم‌ها، در شرایط جنگ و تحریم با هم و شرایط برقراری صلح و لغو تحریم‌ها ارائه و تشریح کرد و خواستار کمک و مساعدت مجلس شورای اسلامی در جهت ارتقاء خدمات و انجام بهتر وظایف و تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی شد.