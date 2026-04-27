تحویل ۲۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال در قم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو در جریان بازدید مشترک با معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه ۵۶۰ هکتاری نهضت ملی مسکن قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: روند اجرای طرح‌های نهضت مسکن ملی در استان با سرعت و کیفیت مناسبی در حال پیشرفت است و زیرساخت‌های مورد نیاز نیز به شکل مطلوبی فراهم شده است.



وی افزود: پروژه بزرگ ۵۶۰ هکتاری مسکن ملی قم در بخش‌های ساختمانی و زیرساختی به بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد.



استاندار قم با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته در سطح ملی تصریح کرد: این پروژه مهم از پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط در سطح کشور برخوردار است و همین موضوع روند اجرای آن را تسهیل کرده است.



وی گفت: در این سایت علاوه بر احداث واحدهای مسکونی، تأمین و واگذاری خدمات مورد نیاز ساکنان نیز در دستور کار قرار گرفته و بخش‌هایی همچون نانوایی، فروشگاه و آرایشگاه در مجموعه پیش‌بینی و عملیاتی شده است.



بهنام‌جو همچنین افزود: هم‌زمان با تکمیل واحدهای مسکونی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی نیز دنبال شده و در همین راستا احداث ۱۵ مدرسه در محدوده این پروژه در حال انجام است.



وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که ۲۰ هزار واحد مسکونی این طرح تا پایان سال جاری آماده و به متقاضیان تحویل داده شود.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت تکمیل زیرساخت‌ها در این پروژه بیان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان و تأمین زیرساخت‌های اصلی از جمله آب، برق و گاز از عوامل مهم پیشبرد مطلوب این طرح به شمار می‌رود.