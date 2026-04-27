به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، در نشستی میان راضیه عالیشوندی معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر، و ونسان کاسارد، رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران، آخرین وضعیت نیازهای بشردوستانه کشور در پی تحولات اخیر و همچنین برنامه‌های سفر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به ایران مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، عالیشوندی ضمن قدردانی از حمایت‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، از جمله ارسال کمک‌های بشردوستانه، خواستار افزایش حمایت‌های غیرمادی و نقش‌آفرینی مؤثرتر این نهاد در پیگیری موارد نقض حقوق بشردوستانه شد و تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه دخالتی در امور سیاسی نداشته و فعالیت‌های خود را در چارچوب اصل استقلال و اصول بنیادین نهضت بین‌المللی صلیب سرخ، صرفاً با رویکردی بشردوستانه دنبال می‌کند.

وی با اشاره حمله به کشتی «توسکا» که حامل محموله‌های حیاتی پزشکی از جمله مواد اولیه تولید اقلام مصرفی بیماران دیالیزی بوده است، این اقدام را مصداق آشکار نقض اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانست و افزود: این حمله علاوه بر تهدید جان خدمه غیرنظامی، زنجیره تأمین اقلام حیاتی درمانی را مختل کرده و سلامت بیماران را به‌طور مستقیم در معرض خطر قرار داده است.

به گفته وی، این اقدام با اصول بنیادینی همچون تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب و احتیاط در عملیات نظامی و همچنین تعهدات ناشی از منشور ملل متحد مغایرت دارد، بخشی از محموله این کشتی شامل مواد اولیه شرکت تجهیزات پزشکی «سها هلال» بوده که در تولید ملزومات حیاتی بیماران کاربرد دارد.

معاون امور بین‌الملل هلال‌احمر همچنین با اشاره به آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های تولیدی از جمله پتروشیمی‌ها در جریان حملات، تأکید کرد که این روند تأمین مواد اولیه تجهیزات پزشکی را با چالش جدی مواجه کرده و جان هزاران بیمار را در معرض تهدید قرار داده است.

در ادامه، عالیشوندی به تعطیلی بیمارستان ایرانیان دبی اشاره کرد و گفت: این مرکز درمانی باسابقه که بیش از پنج دهه خدمات بشردوستانه ارائه می‌داد، به دستور دولت امارات تعطیل و حساب‌های مالی آن نیز مسدود شده است، اقدامی‌که ادامه فعالیت این مجموعه را با مانع جدی روبرو کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت آزادسازی محموله کشتی «توسکا» و حمایت از خدمه آن، خواستار پیگیری جدی برای بازگشایی بیمارستان ایرانیان دبی و رفع محدودیت‌های ایجاد شده شد.

وی اقدامات صورت‌گرفته را مغایر با اصول انسانی دانست و تصریح کرد: فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر همواره در چارچوب اصول بنیادین نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و صرفاً با رویکردی بشردوستانه انجام شده و هیچ‌گونه ورود به مسائل سیاسی و نظامی نداشته است.

عالیشوندی همچنین از ارسال ۳۵ نامه به مراجع بین‌المللی از جمله دیوان کیفری بین‌المللی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در خصوص پیگیری موارد نقض حقوق بشردوستانه خبر داد و خواستار پاسخگویی و توجه جدی به این مکاتبات شد.

در ادامه این نشست، ونسان کاسارد رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران با قدردانی از تلاش‌های نیروهای داوطلب و امدادی جمعیت هلال‌احمر در جنگ اخیر، بر تداوم پیامدهای انسانی این بحران تأکید کرد و گفت: با وجود آنکه شرایط ظاهراً آرام‌تر شده، اما تبعات انسانی این وضعیت همچنان قابل توجه است.

وی در خصوص موضوع کشتی «توسکا» اظهار کرد: کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این زمینه با مقامات آمریکایی در ارتباط است و پیگیری برای رفع توقیف محموله مربوط به شرکت «سها هلال» را در اولویت خود قرار داده است.

کاسارد همچنین با اشاره به تعطیلی بیمارستان ایرانیان دبی، این موضوع را تأسف‌برانگیز توصیف کرد و با تأکید بر سابقه تاریخی و درخشان این مرکز درمانی، ابراز امیدواری کرد راه‌حلی برای از سرگیری فعالیت آن پیدا شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد که چالش ایجاد شده در این خصوص ماهیتی سیاسی دارد و از این‌رو، ظرفیت و امکان مداخله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این زمینه ممکن است محدود باشد.

در پایان این نشست، گزارشی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر ارائه شد.

بر اساس این گزارش، این جمعیت با بیش از ۵.۵ میلیون داوطلب، از جمله ۱۱۰ هزار نیروی آموزش‌دیده تخصصی، نقش گسترده‌ای در ارائه خدمات امدادی ایفا می‌کند که در جریان جنگ تحمیلی سوم، ۲۸ هزار نفر از این نیروها به‌کارگیری شده‌اند.