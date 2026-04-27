۲۱ هزار دوز واکسن در شهرستان دیر تزریق شد

حسین ناظمیان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه بهداشت و درمان، صیانت از سلامت نسل آینده و ایجاد مصونیت در برابر بیماری‌های واگیر است، اظها کرد: در همین راستا، در طی سال گذشته ۲۱ هزار و ۳۷۷ دوز واکسن در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت شهرستان تزریق شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با اشاره به تمرکز ویژه بر سلامت نوزادان و کودکان افزود: از مجموع واکسن‌های تزریق شده، ۱۹ هزار و ۳۳۷ دوز مربوط به نوزادان وکودکان بوده است که این آمار نشان‌دهنده هوشیاری و توجه خانواده‌ها و تلاش شبانه‌روزی مراقبان سلامت و بهورزان برای پوشش کامل واکسیناسیون در این بازه سنی حساس است.

ناظمیان‌پور به نقش راهبردی واکسیناسیون در سلامت عمومی اشاره کرد و گفت: واکسن‌ها ابزاری کلیدی و حیاتی در تداوم رشد و ارتقا سلامت نوزادان و کودکان ایفا می‌کنند. اجرای دقیق برنامه ایمن‌سازی نه تنها فرد را در برابر بیماری‌های خطرناک مصون می‌سازد، بلکه با تقویت ایمنی جمعی، زنجیره انتقال بیماری‌ها را در سطح جامعه قطع می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با تمام توان آماده ارائه خدمات ایمن‌سازی سلامت جامعه به شهروندان است تا با ارتقای سلامت جامعه ، گامی استوار در جهت تحقق جامعه‌ای سالم و پویا برداشته شود.