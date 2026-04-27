  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

حملات جدید جنگنده‌های صهیونیستی به جنوب لبنان

منابع خبری از حملات جدید جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مناطقی از جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از حملات جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که جنگنده های اسرائیلی تولین و الصوانه در جنوب لبنان را بمباران کردند.

منابع مذکور همچنین از حمله هوایی به برعشیت، حداثاو وادی اللیطانی در حومه زوطر شرقی در جنوب لبنان خبر دادند.

همچنین حومه شهرک مفدون در نبطیه در جنوب لبنان نیز از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

این در حالی است که جنگنده های رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل نیز حملات گسترده ای به جنوب و شرق لبنان انجام دادند که بر اثر آن شماری شهید و زخمی شدند.

کد مطلب 6813170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      برادر برادر ضربه آخر بزن . برادر برادر آن سگ کافر بزن
    • آرمان IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      یه مرد،یه انسان توی اون اسرائیل ویران شده نیست که افسارنتانیابو این خوک کثیف روبکشه وجهان رو از شر این میکرب وویروس خطرناک رهاکنه؟!
    • حسام هاشمی IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر قوم کودکش و قاتل یهود لعنت خدا بر صهیونی که در وحشی گری همتا ندارند ...

