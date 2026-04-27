به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از حملات جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که جنگنده های اسرائیلی تولین و الصوانه در جنوب لبنان را بمباران کردند.

منابع مذکور همچنین از حمله هوایی به برعشیت، حداثاو وادی اللیطانی در حومه زوطر شرقی در جنوب لبنان خبر دادند.

همچنین حومه شهرک مفدون در نبطیه در جنوب لبنان نیز از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

این در حالی است که جنگنده های رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل نیز حملات گسترده ای به جنوب و شرق لبنان انجام دادند که بر اثر آن شماری شهید و زخمی شدند.