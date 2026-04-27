پیگیری برای ثبت شهادت جانباختگان حادثه شهید رجایی در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: در تاریخ اسلام سالی است که به عنوان عام الحزن شناخته می شود ، در آن سال پیامبر و مسلمانان دو پشتوانه بزرگ خود حضرت خدیجه و ابوطالب را از دست دادند و خود را در مقابله با کفار بی پناه دیدند، ایران کشوری است که‌ عام الحزن های زیادی به خود دیده است و توانسته است تمام آنها را با صلابت و تاب آوری پشت سر بگذارد.

وی سال گذشته را یک نمونه از «عام الحزن» (سال اندوه) ایرانیان خواند و اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ سالی بود که ابتدای آن با حادثه بندر شهید رجایی و پایان آن شهادت دانش‌آموزان میناب، رهبر و قائد شهید انقلاب، فرماندهان و نیروهای نظامی و مردم بی‌دفاع رقم خورد.

نفیسی بیان کرد: در حادثه شهید رجایی به مصداق این حدیث، من کاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، هر کسی در مسیر تلاش برای معیشت خانواده خود کوشش کند مانند مجاهد در راه خدا است درگذشتگان آن حادثه طبق ادبیات مذهبی ما ثواب شهید دارند.

وی تأکید کرد: با وجود این همه مصیبت، ملت ایران و کشور ایران باقی و جاوید ماند و همچنان به مسیر پرافتخار خود تا رسیدن به پیروزی کامل و نهایی ادامه خواهد داد.

معاون استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به درخواست خانواده ها برای ثبت آنان به عنوان شهید، تصریح کرد: بر اساس آموزه‌های دینی، بی‌تردید این افراد از نظر معنوی و دینی شهید محسوب می‌شوند. برای رسمیت قانونی این موضوع تلاش‌های بسیاری انجام شده و با توجه به روند پیگیری‌ها، امیدواریم هرچه زودتر نهایی شود.