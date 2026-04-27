سید محمد حسن فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تصاویری از شکار پرندگان منتشر شده در فضای مجازی توسط این فرد پیش‌تر در اختیار محیط‌بانان قرار گرفته شد که در نهایت موضوع به پلیس فتای شهرستان ارجاع شد، این فرد که با شکار تعداد قابل توجهی از پرندگان و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و نمایش تخلفات خود می‌کرد پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، با همکاری پلیس فتا شهرستان شادگان شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: بر اساس این گزارش، متخلف در اعترافات خود به شکار گسترده گونه‌های مختلف پرندگان مهاجر اقرار کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ۵۰ قطعه غاز پازرد، ۱۰۰ قطعه اردک سر ‌سیاه و ۱۰۰ قطعه دراج اشاره کرد که میزان ضرر و زیان و جرایم ناشی از این تخلف زیست‌محیطی بالغ بر بیش از ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس اداره‌ حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان افزود: این پرونده تخلف محیط زیستی با رصد اطلاعاتی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان و با اقدامات پلیسی شهرستان به دستور دادستان، پس از شناسایی متخلف و دستگیری، منجر به تشکیل پرونده قضایی شد و روند رسیدگی قانونی آن در حال انجام است.

فقیه در پایان ضمن تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان زیست‌محیطی، از شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید غیرمجاز را ضمن ارائه اطلاعات دقیق، از طریق سامانه‌های ارتباطی، این اداره را مطلع کنند.