صدور مجوز شکار پرندگان در شادگان آغاز شد

رحیم مجدمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروانه برای افرادی که دارای مجوز حمل سلاح از ارتش یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران باشند، صادر می شود.

وی داد: این مجوزها تا پایان بهمن ماه اعتبار دارد و برابر مقررات صید و شکار، فقط افرادی که مجوز حمل سلاح و دفترچه شکار دارند می‎‌توانند برای اخذ پروانه شکار در اوقات اداری به اداره حفاظت محیط زیست شادگان مراجعه کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان اضافه کرد: مدت اعتبار پروانه پرندگان آبزی و کنار آبزی از تاریخ صدور تا پایان بهمن ماه است ولی به دلیل سرشماری پرندگان از تاریخ پنجم دی ماه تا سوم بهمن ماه سال‌جاری شکار پرندگان آبزی (مرغابی ها) ممنوع است.

مجدمی تصریح کرد: هزینه صدور هر پروانه مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال تعیین شده و در صورتی که شکارچی ارتکاب تخلف کند پروانه شکار لغو و بر اساس نوع تخلف در مراجع قضایی با متخلف طبق قوانین صید و شکار برخورد خواهد شد.

وی در پایان گفت: برابر این قانون، شکار تنها در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته مجاز است و شکارچیان در هر سفر شکار می توانند بر اساس نوع پروانه صادر شده فقط تعداد مندرج در پروانه را شکار کنند و در صورت تخلف با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.