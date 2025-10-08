کشف ۱۱ پرنده زنده از شکارچی متخلف در بستک

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دهقانی عصر چهارشنبه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بستک از دستگیری یک متخلف شکار و صید پرندگان شکاری و کشف چندین قطعه پرنده زنده در این شهرستان خبر داد.



دهقانی اظهار کرد: این شکارچی متخلف با همکاری دوستداران محیط زیست و پس از رصد اطلاعاتی، در ارتفاعات یکی از مناطق شهرستان شناسایی و توسط مأموران یگان حفاظت دستگیر شد.

وی افزود: از این متخلف چند رشته تور شکار و ۱۱ قطعه پرنده شامل ۶ قمری، ۳ کبوتر و ۲ دلیجه کشف و ضبط شد و پرونده وی برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست بستک با اشاره به آغاز فصل فعالیت شکارچیان در این ایام گفت: معمولاً از اواسط شهریور تا اواسط آبان، متخلفان با پهن کردن تور و ایجاد کوخه به زنده‌گیری پرندگان شکاری اقدام می‌کنند که این عمل طبق قوانین زیست‌محیطی تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.