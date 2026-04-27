به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی در سال ۱۴۰۵ عصر دوشنبه به ریاست علی‌رضا رضائی و با حضور جمعی از مسئولان اجرایی، نظامی و انتظامی برگزار شد.

فرماندار ثلاث باباجانی در این نشست با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی مستمر به مردم، اظهار کرد: مدیران باید بدون وقفه در کنار مردم باشند و هیچ توجیهی برای تأخیر در پاسخگویی به مطالبات شهروندان پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به مسئولیت مدیران در شرایط مختلف افزود: ایفای نقش مدیریتی محدود به شرایط عادی نیست و در موقعیت‌های بحرانی نیز مدیران باید با حضور فعال و میدانی در کنار مردم باشند و از نزدیک مسائل را پیگیری کنند.

رضائی در ادامه با بیان اینکه عملکرد مدیران به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: ملاک سنجش، میزان کارآمدی و حضور در میدان عمل است و رویکرد صرفاً اداری و پشت‌میزنشینی پاسخگوی نیازهای شهرستان نخواهد بود.

وی همچنین از تلاش نیروهای نظامی و انتظامی در تأمین امنیت منطقه قدردانی کرد و گفت: امنیت پایدار حاصل همکاری این نیروها و همراهی مردم است که در مقاطع مختلف حمایت خود را نشان داده‌اند.

فرماندار ثلاث باباجانی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: پیشرفت شهرستان در گرو هماهنگی، همدلی و تلاش جمعی مدیران است و تنها از این مسیر می‌توان روند توسعه را شتاب بخشید.