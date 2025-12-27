علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارت‌های تجارت مرزی همه خانوارهای شهرستان ثلاث باباجانی به‌طور کامل فعال شد و هم‌اکنون مرزنشینان می‌توانند سهمیه قانونی خود را به کارگزاران رسمی و مجاز واگذار کنند.

وی با اشاره به آثار مثبت این اقدام افزود: عوائد مرزنشینان که پیش‌تر مبلغ دو میلیون و ۵۲۰ هزار تومان بوده، افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود این مبالغ تا پیش از پایان سال به حساب مرزنشینان واریز شود.

رضایی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق مردم مرزنشین افزود: اجازه نخواهیم داد حتی یک ریال از حقوق قانونی مرزنشینان تضییع شود و مجموعه فرمانداری خود را متعهد به حمایت همه‌جانبه از مردم شریف ثلاث باباجانی می‌داند.

وی همچنین از افزایش سهمیه کارت‌های مرزنشینی شهرستان خبر داد و گفت: تعداد کارت‌های فعال مرزنشینان از ۱۳ هزار کارت به حدود ۱۶ هزار کارت افزایش یافته که این موضوع نقش مهمی در تقویت معیشت خانوارهای مرزنشین دارد.

فرماندار ثلاث باباجانی در ادامه ضمن قدردانی از همراهی مسئولان استانی و ملی، تصریح کرد: در این مسیر از حمایت‌های استاندار کرمانشاه و رستگار یوسفی نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی صمیمانه تشکر می‌کنم.