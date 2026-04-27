به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر به درخواست بحرین نشستی بینتیجه درباره تنگه هرمز و شرایط جدید حاکم بر آن برگزار کرد.
«عاصم افتخار احمد» نماینده پاکستان در سازمان ملل در این نشست گفت: اختلالات در دریانوردی پیامدهایی برای اقتصاد جهان دارد و صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکند.
وی در ادامه افزود: اگر بسته شدن تنگه هرمز ادامه یابد، بدون شک کشورهای در حال توسعه در منطقه و خارج از آن، آسیبپذیرترین خواهند بود.
دیپلمات پاکستانی تأکید کرد: ما نگران هستیم و از بسته شدن تنگه هرمز تأثیر میپذیریم.
عاصم افتخار احمد همچنین گفت: ما تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش و دستیابی به ثبات را رهبری کرده و به این مسیر ادامه می دهیم.
نماینده چین در سازمان ملل متحد هم در سخنانی تصریح کرد: دلیل بسته شدن تنگه هرمز عملیات نظامی غیرقانونی واشنگتن و تل آویو است.
این مقام پکن سپس اضافه کرد: راه حل مسئله تنگه هرمز، دستیابی به یک آتش بس جامع و پایدار در اسرع زمان است. حل موضوع تنگه هرمز باید شامل دستیابی به آتش بس فراگیر و دائمی در سریع ترین زمان ممکن باشد.
پیش از نمایندگان پاکستان و چین «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل بدون محکوم کردن تنش آفرینی های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه که به ناامنی در تنگه هرمز منتهی شد، اعلام کرد: اختلالات در دریانوردی از طریق تنگه هرمز بر امنیت انرژی و تامین تجارت جهانی تأثیر گذاشته است.
