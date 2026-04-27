۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

تأکید پاکستان بر تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه

نماینده پاکستان در سازمان ملل ضمن تأکید بر تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه گفت که اختلال در دریانوردی بین المللی پیامدهایی برای اقتصاد جهان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر به درخواست بحرین نشستی بی‌نتیجه درباره تنگه هرمز و شرایط جدید حاکم بر آن برگزار کرد.

«عاصم افتخار احمد» نماینده پاکستان در سازمان ملل در این نشست گفت: اختلالات در دریانوردی پیامدهایی برای اقتصاد جهان دارد و صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند.

وی در ادامه افزود: اگر بسته شدن تنگه هرمز ادامه یابد، بدون شک کشورهای در حال توسعه در منطقه و خارج از آن، آسیب‌پذیرترین خواهند بود.

دیپلمات پاکستانی تأکید کرد: ما نگران هستیم و از بسته شدن تنگه هرمز تأثیر می‌پذیریم.

عاصم افتخار احمد همچنین گفت: ما تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و دستیابی به ثبات را رهبری کرده‌ و به این مسیر ادامه می دهیم.

نماینده چین در سازمان ملل متحد هم در سخنانی تصریح کرد: دلیل بسته شدن تنگه هرمز عملیات نظامی غیرقانونی واشنگتن و تل آویو است.

این مقام پکن سپس اضافه کرد: راه حل مسئله تنگه هرمز، دستیابی به یک آتش بس جامع و پایدار در اسرع زمان است. حل موضوع تنگه هرمز باید شامل دستیابی به آتش‌ بس فراگیر و دائمی در سریع‌ ترین زمان ممکن باشد.

پیش از نمایندگان پاکستان و چین «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل بدون محکوم کردن تنش آفرینی های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه که به ناامنی در تنگه هرمز منتهی شد، اعلام کرد: اختلالات در دریانوردی از طریق تنگه هرمز بر امنیت انرژی و تامین تجارت جهانی تأثیر گذاشته است.

