جمعیت الوفاق: خفقان سیاسی در بحرین شدیدتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد، اقدام مسئولان این کشور علیه ۶۹ شهروند بحرینی به اتهام حمایت از ایران! ظالمانه و غیر انسانی به شمار می رود.

این جمعیت تاکید کرد، لغو شهروندی و تابعیت این افراد به معنی اعدام معنوی و مدنی آنها و حذف کاملشان از اسناد هویتی است. این اقدامات باعث تشدید تجاوزات علیه حقوق بشر در بحرین می شود.

جمعیت الوفاق اضافه کرد، از بیش از یک دهه قبل، بحرین شاهد تشدید بحران سیاسی بوده است. مقامات این کشور باید دست از حمله به حقوق شهروندی مردم به بهانه های مختلف بردارند. اقدامات بیشتر در این خصوص در نهایت به فروپاشی اجتماعی و از بین رفتن صلح داخلی می انجامد.

این جمعیت اعلام کرد، بحرین به نظام سیاسی دموکراتیک بر اساس احترام به آزادی های سیاسی و عدالت نیاز دارد.