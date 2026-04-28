به گزارش خبرگزاری مهر، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیشکک ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در ایران، از جمله به شهادت رساندن حضرت آیتالله سید علی خامنهای رهبر فقید انقلاب اسلامی با مردم ایران اعلام همبستگی کرد.
وی همچنین خواستار واکنش جمعی اعضای سازمان همکاری شانگهای و تلاش برای حل بحران ناشی از جنگ علیه ایران شد.
وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد: اسلام آباد در تمام مجامع بینالمللی پیوسته با اقداماتی که بیثباتی منطقهای را تشدید میکند، مخالفت کرده است.
خواجه آصف با استناد به بیانیه نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین چین مبنی بر محکومیت صریح حملات نظامی علیه اهداف غیرنظامی و زیرساختها در ایران (در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی) افزود که تجاوزگری اسرائیل (و آمریکا) شکل فجیعی به خود گرفت و ما شاهد شهادت رهبر عالی ایران بودیم.
وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد: تجاوزات اسرائیل در منطقه که به درستی توسط دیوان بینالمللی دادگستری «نسلکشی محتمل» نامیده شده است، تلاشهای صلح را تضعیف میکند و خطر تشدید بحرانهای انسانی و امنیتی را افزایش میدهد.
وی افزود: ما عمیقاً از جان باختن غمانگیز شهروندان بیگناه در ایران متاسفیم و با برادران و خواهران ایرانی خود ابراز همبستگی میکنیم.
خواجه آصف همچنین گفت: اسلامآباد از بیانیه سازمان همکاری شانگهای در مورد تحولات خاورمیانه استقبال میکند و از مطالبه آن برای حل مسالمتآمیز اختلافات از طریق گفتوگو، احترام متقابل، در نظر گرفتن منافع مشروع طرفین و پایبندی به قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل قدردانی میکند.
وی اظهار داشت: پاکستان به عنوان یک میانجی قابل اعتماد، همچنان به تسهیل راهحلهای مسالمتآمیز برای تضمین ثبات ادامه میدهد. چرا که بحران جاری در خاورمیانه محدود به این منطقه نیست؛ بلکه به یک عامل تشدیدکننده و شوک جهانی تبدیل شده است.
وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد: پاکستان قاطعانه از گفتوگو و دیپلماسی به جای درگیری و رویارویی حمایت میکند و قتل عام و ویرانی را که باعث فلاکت اقتصادی در ابعاد بیسابقهای میشود، رد میکند.
خواجه آصف افزود: تلاشهای جدی ما برای پایان دادن به درگیری که بر کل منطقه و فراتر از آن تأثیر میگذارد، ادامه دارد و ما همچنان به دستیابی به نتیجه مثبت امیدوار هستیم.
