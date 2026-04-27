به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در جریان نشست با اعضای هیئت‌مدیره مجمع نمایندگان کارگران لرستان با تبریک روز کارگر و گرامیداشت مقام کار و تلاش، بر نقش کلیدی کارگران در رشد و توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.

وی گفت: بدون تردید رونق تولید، ارتقای بهره‌وری و تحقق شعار سال بدون مشارکت فعال کارگران و صیانت از حقوق آنها امکان‌پذیر نیست و این اداره کل خود را موظف به حمایت همه‌جانبه از جامعه کارگری می‌داند.

️در پایان این مراسم، اعتبارنامه اعضای جدید هیئت‌مدیره مجمع نمایندگان کارگران لرستان توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنها اهدا شد.