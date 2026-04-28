طرح ملی «یادمان دختران لامرد» در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه شنبه همزمان با گرامیداشت هفته کار و کارگر و در راستای اجرای برنامههای فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح ملی فعالیت ایستگاههای ورزشی منتخب سراسر کشور با عنوان «یادمان دختران لامرد» در تبریز آغاز شد.
این آیین با حضور وبیناری احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حضور میدانی بهزاد غفاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، رئیس بسیج کارگری و کارخانجات استان و جمعی از مسئولان استانی در شهرک امام تبریز برگزار شد.
این برنامه که با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره کودکان شهید میناب، ترویج فرهنگ ورزش و سلامت در جامعه کارگری و تحکیم پیوند میان نسلها طراحی شده است، همزمان یادواره ۱۶۸ شهید «شکوفههای میناب»، شهدای لامرد و شهید دانشآموز تبریزی، «پارسا مختارینسب» را با حضور خانوادههای معظم شهدا، ورزشکاران و هیئتهای ورزشی گرامی داشت.
در حاشیه این رویداد، طرح ملی پایش سلامت، راهاندازی ایستگاههای ورزشی، ارائه مشاورههای تخصصی در حوزههای مختلف و برگزاری مسابقات ورزشی در رشتههای متنوع اجرا شد.
بهزاد غفاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با اشاره به کارنامه درخشان این ادارهکل در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: در آن ایام، این مجموعه با اجرای طرح کالابرگ، خدمات ویژهای را در جهت تأمین و توزیع کالاهای اساسی مردم ارائه کرد که نشان از پیوند عمیق این نهاد با مردم در تمامی برهههای تاریخی دارد.
گفتنی است طرح ملی ایستگاههای ورزشی «یادمان دختران لامرد»، از برنامههای مستمر فدراسیون ورزش کارگری و ادارهکل امور ورزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به طور همزمان در سراسر کشور در حال اجراست.
در پایان این مراسم، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با هدف تکریم فرهنگ ایثار و شهادت، از خانوادههای شهیدان «پارسا مختارینسب» و «سیاوش شهبازی» تجلیل به عمل آورد.
