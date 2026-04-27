اربعین حسینی نماد پیوند عمیق ملت ایران و عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید داوود موسوی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد اربعین شهرستان چالوس با محوریت حمایت از موکب قدمگاه شهداء شهرستان چالوس ضمن تقدیر از حضور مسئولان، بر اهمیت وفاق و همدلی در پیشبرد برنامه‌های مذهبی و فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به روابط تاریخی و مذهبی میان ایران و عراق، افزود: برگزاری مراسم اربعین حسینی نقش بسیار مهمی در تقویت روابط دینی و معنوی دو ملت دارد و باید از این فرصت برای جبران سختی‌های گذشته بهره‌برداری کنیم.

یحیی یوسف‌پور فرماندار چالوس نیز در سخنانی این رویداد عظیم را حرکتی بی‌نظیر دانست که نه تنها در راستای زنده نگه داشتن آرمان‌های حسینی است، بلکه حامل پیامی محکم و روشن برای مستکبران جهانی محسوب می‌شود.

یوسف‌پور تأکید کرد: اهمیت این مراسم در شرایط کنونی جهانی بیش از پیش نمایان است و باید تمامی دستگاه‌های اجرایی از هیچ تلاشی برای پشتیبانی از موکب‌ها و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم فروگذار نکنند.

در این جلسه، انگورج تقوی، مسئول موکب قدمگاه شهداء چالوس، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای اربعین امسال ارائه داد.

وی همچنین از همکاران و خادمین این موکب برای تلاش‌های شبانه‌روزی‌شان قدردانی کرد.

در پایان جلسه، فرماندار چالوس و امام جمعه شهرستان از تلاش‌های مسئولان و خادمین موکب قدمگاه شهداء تقدیر و از تمامی دستگاه‌ها خواستند تا با دقت و در زمان‌بندی مشخص، مصوبات ستاد را عملیاتی کنند.