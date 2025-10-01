گردشگری مذهبی فرصتی نوین برای توسعه معنوی و اقتصادی چالوس است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور شامگاه چهارشنبه در رویداد گردشگری زیارتی با تأکید بر ظرفیت‌های منحصر به فرد گردشگری مذهبی در شهرستان، از لزوم توجه ویژه به این نوع گردشگری به عنوان فرصتی نوین و راهکاری موثر برای توسعه پایدار شهرستان خبر داد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سرکار خانم دکتر سعیدزاده، بیان کرد: گردشگری زیارتی و مذهبی نه امری تازه است و نه محدود به سال‌های اخیر، اما با توجه به ظرفیت‌های ویژه شهرستان چالوس و همچنین امکانات و اماکن متبرکه موجود، باید به این حوزه به عنوان یک جریان نوین گردشگری نگریست که می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و فرهنگی ایفا کند.

فرماندار چالوس افزود: گردشگری مذهبی، علاوه بر اشتغال‌زایی و کاهش فقر، بستری مناسب برای ارتقای فضای معنوی و فرهنگی جامعه است. این نوع گردشگری با ویژگی‌های خاص خود، فرصت‌های متنوعی را برای جذب زائران و گردشگران فراهم می‌کند و می‌تواند موجب افزایش تعاملات فرهنگی و معنوی در سطح ملی و بین‌المللی شود

یوسف‌پور همچنین به اهمیت معرفی امامزادگان و اماکن مذهبی شهرستان اشاره کرد و تأکید نمود که رسانه‌ها و سازمان میراث فرهنگی باید نقش فعال‌تری در معرفی این ظرفیت‌ها ایفا کنند تا بتوانند گردشگران بیشتری را به چالوس جذب کنند و به شکل‌دهی فضایی معنوی و آرامش‌بخش کمک کنند.

وی با استناد به آمار سازمان ملل متحد، خاطرنشان کرد: در سال حدود ۴۰۰ میلیون گردشگر مذهبی در سراسر جهان وجود دارد که می‌تواند سهم قابل توجهی برای کشور ما و شهرستان چالوس داشته باشد، چراکه وجود امام رضا علیه‌السلام و سایر امامزادگان این منطقه، مایه افتخار و سرمایه‌ای معنوی برای ما ایرانیان است.

در پایان، فرماندار چالوس تأکید کرد که گردشگری زیارتی علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، موجب تزکیه روح، آرامش روان و توسعه فضاهای فرهنگی و مذهبی خواهد شد و باید به صورت ویژه در سیاست‌های توسعه شهرستان جایگاه پیدا کند.