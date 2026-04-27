تاکید امام جمعه بوشهر بر استفاده از فناوری های نوین در حوزه آب

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری دوشنبه شب در دیدار با مسئولان آب شیرین کن و نیروگاه اتمی بوشهر با تشریح ابعاد مختلف چالش آب در استان بوشهر، بر توسعه ظرفیت آبشیرینکنها، استفاده از فناوریهای نوین، توجه به پدافند غیرعامل و اصلاح شبکههای فرسوده توزیع آب تأکید کرد .
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با قدردانی از تلاشهای مسئولان، مهندسان، تکنسینها و کارگران فعال در این حوزه، اظهار کرد: فعالیتهای صورتگرفته در حوزه تولید انرژی و خدمات عمومی بهویژه تأمین آب، نشاندهنده نگاه فراتر از تولید و توجه به نیازهای اساسی مردم است.
وی با اشاره به نقش مجموعههای صنعتی از جمله نیروگاه اتمی در ورود به عرصه تأمین آب افزود: استفاده از ظرفیتهای موجود برای تولید آب شرب از دریا، یک ضرورت راهبردی برای استان بوشهر است که سالها با مشکل کمآبی مواجه بوده است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با بیان اینکه مشکل آب در این استان سابقهای طولانی دارد، تصریح کرد: در گذشته بخش زیادی از جمعیت استان با محدودیت شدید منابع آب روبهرو بود و حتی تأمین آب بهصورت متمرکز و محدود انجام میشد، اما امروز با پیشرفتهای صورتگرفته، شرایط بهمراتب بهبود یافته و این روند باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.
وی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تولید حدود ۱۰۰ هزار مترمکعب آب شیرین در استان ادامه داد: این اقدام بسیار ارزشمند است، اما با توجه به ظرفیتهای موجود، پیشنهاد میشود این میزان به ۱۲۵ هزار مترمکعب افزایش یابد تا پاسخگوی نیازهای رو به رشد استان باشد.
آیتالله صفایی بوشهری با تأکید بر توان داخلی کشور در اجرای این پروژهها خاطرنشان کرد: حضور نیروهای متخصص بومی و ایرانی در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهرهبرداری از این طرحها، نشاندهنده خودکفایی و توانمندی ملی در حوزه فناوریهای پیشرفته است.
وی با اشاره به برخی ادعاهای مخالفان درباره برنامه هستهای ایران گفت: برخلاف تبلیغات منفی، فناوری هستهای در جمهوری اسلامی ایران کاملاً در مسیر صلحآمیز و در خدمت مردم بهکار گرفته شده و نمونه آن، استفاده از این فناوری در تولید آب شیرین و خدمات عمومی است.
ضرورت توسعه متوازن زیرساختهای آبی
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر همچنین بر ضرورت توسعه متوازن زیرساختهای آبی تأکید کرد و افزود: باید بهگونهای برنامهریزی شود که در افق آینده، بخش قابلتوجهی از نیاز آبی استان از طریق آبشیرینکنها و ظرفیتهای داخلی تأمین شود.
وی با اشاره به اهمیت توزیع مناسب آب گفت: یکی از چالشهای جدی استان، فرسودگی شبکه توزیع است که موجب هدررفت قابلتوجه آب میشود؛ بهطوریکه در برخی مناطق، میزان هدررفت به حدود ۵۰ درصد نیز میرسد که این مسئله نگرانکننده است.
آیتالله صفایی بوشهری بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین در شبکه توزیع تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از فناوریهایی مانند نانو برای افزایش عمر لولهها و کاهش خوردگی، باید در دستور کار قرار گیرد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
امام جمعه بوشهر همچنین با اشاره به ضرورت تنوعبخشی به منابع تأمین آب اظهار کرد: علاوه بر آبشیرینکنهای دریایی، باید به فناوریهای نوین مانند استحصال آب از رطوبت هوا نیز توجه شود و شرکتهای دانشبنیان در این زمینه فعالتر شوند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در تأسیسات آبی تصریح کرد: زیرساختهای حیاتی از جمله آبشیرینکنها باید بهگونهای طراحی شوند که در برابر تهدیدات احتمالی مقاوم باشند و در صورت بروز آسیب، امکان بازسازی سریع آنها وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: تأمین قطعات مورد نیاز، آموزش نیروی انسانی متخصص و پیشبینی سناریوهای مختلف از جمله اقداماتی است که باید برای حفظ پایداری این تأسیسات مدنظر قرار گیرد.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین نسبت به تمرکز بیش از حد تأسیسات آبشیرینکن در یک نقطه هشدار داد و گفت: پراکندگی مناسب این تأسیسات میتواند از آسیبپذیری آنها در شرایط بحرانی جلوگیری کند.
ضرورت فرهنگسازی در مصرف آب
وی با اشاره به پیشرفتهای حاصلشده پس از انقلاب اسلامی در حوزه تأمین آب افزود: در سالهای پیش از انقلاب، میزان تولید آب در استان بسیار محدود بود، اما امروز با توسعه زیرساختها و فناوریهای نوین، شاهد افزایش چشمگیر ظرفیت تولید آب هستیم.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در پایان بر ضرورت فرهنگسازی در مصرف آب تأکید کرد و گفت: در کنار افزایش تولید، باید مدیریت مصرف نیز مورد توجه جدی قرار گیرد تا از منابع موجود بهصورت بهینه استفاده شود و امنیت آبی استان در بلندمدت تضمین گردد.
آیت الله صفایی بوشهری پس از این دیدار از آبشیرین کن ۱۰۰ هزار متر مکعبی در حال احداث بوشهر بازدید کرد.
