به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست شورای استانی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سال جدید، روز دوشنبه به ریاست احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و اعضای شورا برگزار شد.



احسان جهانیان در سخنان خود با اشاره به حضور فعال سمن‌ها در میدان عمل و تبیین واقعیت‌های اجتماعی اظهار داشت: سازمان‌های مردم‌نهاد امروز با ایفای نقش مسئولانه و ارتباط نزدیک با جامعه موجب افزایش همدلی، هم‌افزایی و انسجام اجتماعی شده‌اند و باید از این ظرفیت ارزشمند به‌درستی بهره‌برداری شود.



وی همچنین به نقش‌آفرینی این سازمان‌ها در مقاطع حساس از جمله ایام جنگ و حضور در تجمعات و فعالیت‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: این حضور فعال نشان‌دهنده نفش اجتماعی و ظرفیت بالای سازمان‌های مردم‌نهاد در همراهی با مردم و تقویت همبستگی اجتماعی است.



معاون سیاسی استاندار بوشهر با بیان اینکه دستگاه‌های تخصصی در فرآیند صدور مجوز، تمدید و تطبیق باید نقش راهبردی‌تری ایفا کنند افزود: هر دستگاه تخصصی موظف است ضمن برگزاری جلسه با مؤسسان و اعضای هیئت‌مدیره سمن‌ها، علاوه بر بررسی‌های حرفه‌ای، آنان را راهنمایی، حمایت و در مسیر فعالیت صحیح هدایت کند. نقش دستگاه تخصصی، صرفاً نظارتی نیست؛ بلکه تسهیلگری، ارتباط مستقیم و هم‌افزایی با سمن‌هایی است که فعالیت شان در راستای مأموریت‌های همان دستگاه است.



جهانیان همچنین برای تسریع در فرآیندهای اداری و افزایش کیفیت بررسی‌ها، خواستار برگزاری نشست‌های کارشناسی منظم میان دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و مدیران و کارشناسان تخصصی دستگاه‌ها شد.



در ادامه نشست، پرونده‌های مربوط به درخواست تأسیس و تمدید سازمان‌های مردم‌نهاد مورد توسط مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، مطرح و مورد بررسی اعضای شورای استانی توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد قرار گرفت و به تأیید اعضای شورا رسید.



این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد و استفاده از ظرفیت اجتماعی سمن‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان به کار خود پایان داد.