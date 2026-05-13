به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری عصر چهارشنبه در نشست شورای استانی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد با حضور اعضای شورا با تأکید بر نقش مهم دستگاه‌های اجرایی در تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار کرد: دستگاه‌های تخصصی می‌توانند با ارائه مشاوره‌های تخصصی، سمن‌ها را در اجرای هرچه بهتر فعالیت‌ها و برنامه‌های خود یاری کنند و با بررسی عملکرد مالی و اجرایی، زمینه ارتقای کیفیت فعالیت‌های آنان را فراهم سازند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر همچنین بر برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک با سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و افزود: واگذاری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های دستگاه‌ها به سمن‌ها، علاوه بر افزایش مشارکت اجتماعی، موجب تقویت و توانمندسازی این مجموعه‌ها خواهد شد.

اکبری گفت، در این نشست، موضوعات مرتبط با حمایت، توانمندسازی و نظارت بر فعالیت سمن‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه این نشست، اعضای شورا با دو درخواست تأسیس و سه درخواست تمدید فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد موافقت کردند.