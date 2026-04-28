۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۸

جلسات قرآن خانگی در محل یادمان شهدای جنگ رمضان برگزار می‌شود

جلسات قرآن خانگی در محل یادمان شهدای جنگ رمضان برگزار می‌شود

فعالان قرآنی کشور با راه‌اندازی پویش «محفل نور در مقتل شهدا» از مردم، فعالان فرهنگی و قرآنی و اهالی محلات دعوت کرده‌اند تا محل شهادت و یادمان شهدا را به محفلی برای تلاوت قرآن تبدیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه، این پویش به همت قرارگاه جلسات خانگی با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا و پیوند هر چه بیشتر فرهنگ ایثار و مقاومت با جلسات مردمی قرآن کریم شکل گرفته است.

برگزارکنندگان این حرکت مردمی از علاقه‌مندان خواسته‌اند در مکان‌هایی که یاد و خاطره شهدا زنده است، گردهم آمده و با برگزاری محافل قرآنی، نام شهیدان را در فضای محلات شهرها ماندگار کنند.

در متن فراخوان این پویش آمده است: «بیایید هر جا که یاد شهید زنده است، همانجا را به محفلی از قرآن و دعا تبدیل کنیم. در همان محل حادثه جمع شویم، قرآن بخوانیم و نام شهید را زنده نگه داریم.»

برگزارکنندگان همچنین از مردم خواسته‌اند با همراهی اهالی محل، جلسات خانگی قرآن را به نام شهدا برپا کنند تا این محافل به‌صورت مستمر ادامه یابد و به مرکزی برای انس بیشتر خانواده‌ها و نوجوانان با قرآن کریم تبدیل شود.

پویش «محفل نور در مقتل شهدا» در شرایطی آغاز شده که طی سال‌های اخیر، جلسات خانگی قرآن به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مردمی در توسعه فرهنگ قرآنی مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند پیوند دادن این جلسات با فرهنگ ایثار و شهادت می‌تواند زمینه جذب نسل جوان و نوجوان به محافل قرآنی را بیش از گذشته فراهم کند.

علاقه‌مندان می‌توانند تصاویر و گزارش فعالیت‌های خود را برای انتشار و انعکاس رسانه‌ای به شناسه jkqk_setare۱۱۴@ در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

این پویش با هشتگ‌های «محفل نور»، «مقتل شهدا» و «جلسات خانگی قرآن» در فضای مجازی در حال انتشار است و قرارگاه جلسات خانگی قرآن از عموم مردم برای مشارکت در این حرکت فرهنگی و معنوی دعوت کرده است.

کد مطلب 6813507
سیده فاطمه سادات کیایی

