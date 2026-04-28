به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «هم‌باوران» تازه‌ترین اثر عباس خامه‌یار، با نگاهی به تجربه‌های بینافرهنگی و گفت‌وگوی ادیان، در آستانه انتشار قرار دارد. این اثر که حاصل سال‌ها تعامل و ارتباط نزدیک نویسنده با ادیبان و متفکران مسیحی است، تلاش می‌کند تصویری عینی از همزیستی مبتنی بر اشتراکات معنوی ارائه دهد.

«هم‌باوران» صرفاً یک پژوهش نظری در حوزه مطالعات ادیان نیست، بلکه روایتی مبتنی بر تجربه‌های زیسته است که در آن، نویسنده از مواجهه مستقیم با چهره‌هایی سخن می‌گوید که در عین تعلق به سنت مسیحی، به آموزه‌های اهل‌بیت(ع) علاقه‌مند بوده‌اند. این کتاب با تکیه بر همین تجربه‌ها، به دنبال بازنمایی ظرفیتی است که می‌تواند در بستر تفاوت‌های اعتقادی، به همدلی و فهم مشترک منجر شود.

در این اثر، مفهوم «محبت» به‌عنوان یکی از نقاط تلاقی بنیادین میان ادیان الهی مورد توجه قرار گرفته است؛ مفهومی که در سنت اسلامی و مسیحی، جایگاهی محوری در تبیین ایمان و اخلاق دارد. نویسنده با تمرکز بر این اشتراک، تلاش کرده است نشان دهد چگونه می‌توان از دل این مؤلفه مشترک، به زبانی فراتر از مرزهای عقیدتی دست یافت.

بخش قابل توجهی از کتاب به بازتاب نگاه اندیشمندان مسیحی به شخصیت‌هایی چون امام علی(ع) و امام حسین(ع) اختصاص دارد؛ چهره‌هایی که در این روایت، نه صرفاً به‌عنوان پیشوایان مذهبی، بلکه به‌مثابه نمادهایی از عدالت، آزادگی و ایثار معرفی می‌شوند. در این چارچوب، برخی از متفکران مسیحی، مفاهیمی همچون رنج مقدس و فداکاری در راه حقیقت را در نسبت با واقعه کربلا مورد توجه قرار داده‌اند و آن را قابل مقایسه با برخی مفاهیم الهیاتی در سنت مسیحی دانسته‌اند.

روایت کتاب از یک تجربه شخصی آغاز می‌شود؛ علاقه‌مندی نوجوانی نویسنده به دیدار با جورج جرداق، اندیشمند مسیحی لبنانی که آثارش درباره امام علی(ع) شناخته شده است. این علاقه‌مندی در سال‌های بعد و در جریان حضور نویسنده در لبنان، به دیدار و گفت‌وگو با چهره‌های مختلف مسیحی منجر می‌شود؛ تجربه‌ای که به یکی از محورهای اصلی شکل‌گیری این کتاب تبدیل شده است.

لبنان در «هم‌باوران» صرفاً یک موقعیت جغرافیایی نیست، بلکه به‌عنوان نمونه‌ای از امکان همزیستی ادیان و فرهنگ‌ها بازنمایی شده است. نویسنده با اشاره به فضای اجتماعی و فرهنگی این کشور، بر این نکته تأکید می‌کند که گفت‌وگو میان ادیان، در چنین بستری، از یک بحث نظری فراتر رفته و به ضرورتی عینی تبدیل می‌شود.

این اثر همچنین می‌تواند برای پژوهشگران حوزه‌های مطالعات ادیان، جامعه‌شناسی فرهنگی و انسان‌شناسی، به‌عنوان نمونه‌ای از پژوهش مبتنی بر تجربه‌های میدانی قابل توجه باشد. در عین حال، «هم‌باوران» مخاطب عمومی را نیز در نظر دارد و با زبانی روایت‌محور، تلاش می‌کند مفاهیم پیچیده را در قالبی قابل فهم ارائه دهد.

انتشار این کتاب در شرایطی صورت می‌گیرد که موضوع گفت‌وگوی ادیان و ضرورت تقویت فهم متقابل، بیش از پیش مورد توجه محافل فکری و فرهنگی قرار گرفته است. «هم‌باوران» در چنین فضایی، می‌کوشد با ارائه روایتی انسانی، به بازتعریف نسبت میان «خود» و «دیگری» کمک کند و امکان‌های تازه‌ای برای همزیستی مبتنی بر احترام و درک متقابل پیش روی مخاطب قرار دهد.