به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه با افت جزئی همراه شده است. قیمت هر اونس طلا با ۰.۷۴ درصد کاهش به ۴۶۴۷ دلار و ۶۶ سنت رسیده است. معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با کاهش ۰.۴۵ درصدی در سطح ۴۶۷۲ دلار و ۶۰ سنت معامله شده است.

یک مقام آمریکایی اعلام کرده است که دونالد ترامپ از آخرین پیشنهاد ایران برای پایان دادن به جنگ دو ماهه ناراضی است. به این ترتیب، امیدها برای حل‌وفصل درگیری که عرضه انرژی را مختل کرده و تورم را تشدید کرده، کاهش یافته است.

«ادوارد میر»، تحلیلگر مؤسسه مارکس در این زمینه اظهار داشت: «اخبار ژئوپلیتیک همچنان محرک اصلی قیمت طلا است. در صورت دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا یا حتی یک توافق موقت، دلار تضعیف خواهد شد و طلا احتمالاً روند صعودی خود را از سر می‌گیرد.»

ارزش دلار اندکی افزایش یافته و قیمت نفت در محدوده بالای ۱۰۹ دلار در هر بشکه به‌دلیل بسته ماندن تنگه استراتژیک هرمز نوسان دارد. افزایش قیمت نفت خام می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید را بالا برده و به تشدید تورم بینجامد.

انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا در پایان نشست دو روزه خود در روز چهارشنبه، نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. میر همچنین افزود: «فدرال رزرو به‌طور کلی بی‌تأثیر خواهد بود و فعلاً هیچ اقدامی در مورد نرخ بهره انجام نخواهد داد.»

سرمایه‌گذاران همچنین این هفته بر تصمیمات سایر بانک‌های مرکزی، از جمله بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک کانادا، تمرکز خواهند کرد.

در بازار سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۱.۱۴ درصد کاهش به ۷۴ دلار و ۷۱ سنت رسید و پلاتین با ۰.۶۷ درصد کاهش به ۱۹۷۲ دلار و ۸۱ سنت معامله شد.