آفرین امامی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با تأکید بر اینکه روند مرمت فوری امکانپذیر نیست، گفت: نخستین اقدام در شرایط فعلی، «حفاظت اضطراری» و تثبیت وضعیت بناست تا از بروز خطرات ثانویه جلوگیری شود و مسائلی مانند آسیب به پشتبامها در اثر اصابتها و نفوذ آب باران یا ورود پرندگان و حیوانات شهری، از جمله تهدیدهایی است که باید بهسرعت کنترل شوند، نه اینکه بلافاصله مرمت کامل و اصولی آغاز شود.
حفاظتهای اولیه و تکمیلی؛ گامهای پیش از مرمت
وی توضیح داد: در گام نخست، اقداماتی مانند پوشاندن پشتبامها و پنجرهها انجام شده که در زمره حفاظت اضطراری اولیه قرار میگیرد، اما به دلیل وجود آسیبهای پنهان، نیاز به آسیبشناسی دقیقتر احساس شد تا بتوان مرحله بعدی حفاظت اضطراری را هدفمندتر اجرا کرد.
تشکیل جلسات فشرده کمیتههای تخصصی
مدیر کاخ گلستان از برگزاری جلسات مشترک «کمیته راهبردی» و «کمیته فنی» خبر داد و افزود: برخلاف گذشته که جلسات با فاصله یک تا دو ماه برگزار میشد، اکنون به دلیل شرایط اضطراری، این جلسات بهصورت هفتگی و با حضور کارشناسان و پیشکسوتان برگزار میشود تا تصمیمگیریها با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.
آسیبشناسی دقیق در دستور کار
به گفته وی، مقرر شده در مدت کوتاهی (حدود ۱۰ روز) یک آسیبشناسی جامع و کدگذاریشده انجام شود تا اولویتبندی اقدامات حفاظتی مشخص شود و این بررسیها شامل شناسایی قطعات سست، تزئینات در معرض جداشدگی و تعیین نحوه انتقال یا تثبیت آنهاست.
انتقال ایمن اشیای تاریخی به مخازن
وی با اشاره به وضعیت اشیای تاریخی گفت: حدود ۹۰ درصد اشیا بهصورت اصولی بستهبندی و به مخازن امن منتقل شدهاند و تنها اشیایی که جابهجایی آنها ریسک آسیب داشت، در محل باقی ماندهاند. خوشبختانه هیچیک از اشیا دچار آسیب جدی نشده و تنها برخی شاخههای محدود لوسترها در اثر موج انفجار آسیب دیده که قابلیت مرمت دارند.
آسیب به تزئینات معماری بر اثر موج انفجار
وی افزود: موج انفجار ناشی از حادثه در محدوده میدان ارگ، بهویژه بر تزئینات وابسته به معماری، خصوصاً تزئینات چوبی، تأثیر گذاشته است و این آسیبها در بخشهای مختلف مجموعه پراکندهاند اما در برخی نقاط مانند شمسالعماره و تخت مرمر شدت بیشتری دارند.
رفع خطر تا حد زیادی انجام شده است
مدیر مجموعه تأکید کرد: بخش قابل توجهی از اقدامات رفع خطر انجام شده تا از بروز آسیبهای ثانویه جلوگیری شود و با این حال، برآورد دقیق هزینهها پس از تکمیل آسیبشناسی ممکن است نسبت به ارزیابیهای اولیه تغییر کند.
بازگشایی تدریجی؛ وابسته به شرایط
وی درباره زمان بازگشایی مجموعه گفت: نمیتوان زمان دقیقی اعلام کرد، زیرا این موضوع به عوامل متعددی مانند تأمین اعتبار، شرایط پایدار و تصمیمگیریهای کلان وزارت میراث فرهنگی بستگی دارد، با این حال، احتمال دارد پس از تکمیل حفاظت اضطراری و تأمین ایمنی، مجموعه بهصورت پلکانی و حتی همزمان با ادامه مرمتها برای بازدید عموم بازگشایی شود.
نظر شما