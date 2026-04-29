حجت الاسلام سید مرتضی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اصلی‌ترین طراحی دشمن را ایجاد جنگ داخلی در ایران عنوان کرد و اظهار داشت: دشمن امید داشت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، آتش یک درگیری داخلی را شعله‌ور کند اما حضور آگاهانه و متحد مردم این سناریو را خنثی کرد.

وی تصریح کرد: بسیاری هنوز عمق این خطر را درک نمی‌کنند که اگر این همبستگی نبود ممکن بود کار به نزاع کوچه به کوچه و خانه به خانه بکشد و امروز نیروی انتظامی اذعان می‌کند که حتی آمار سرقت‌ها در ایام نوروز نیز تحت تأثیر همین حضور عمومی کاهش یافت.

نماینده پیشین مردم قزوین در مجلس افزود: این حضور پرشور و مسئولانه مردم خط بطلانی بود بر پروپاگاندای مسمومی که غربی‌ها و آمریکایی‌ها علیه ایران به راه انداخته و مدعی بودند ملت ایران حاکمیت را قبول ندارد. مردم هر شب نشان دادند که اینگونه نیست.

قدرت نیروهای مسلح، عامل توقف ماشین جنگی دشمن

این فعال سیاسی گفت: نیروهای مسلح ما بحمدالله مقتدرانه می‌جنگند و به دستاوردها و اختراعاتی رسیده‌اند که امروز قادرند در برابر دو قدرت اتمی بایستند. یقین بدانید اگر ترامپ قادر به نابودی یک‌شبه ایران بود، هرگز توقف نمی‌کرد و دست از اقدام نظامی برنمی‌داشت.

حسینی با اشاره به فریب‌خوردن آمریکا از سوی ضدانقلاب خارج‌نشین و عوامل داخلی تصریح کرد: آنها ترامپ را فریب دادند و گفتند کار ایران سه روزه تمام می‌شود، اما به هیچ‌یک از مقاصد خود نرسیدند.

وی عنوان کرد: آمریکا که خود تابع سیاست‌های اسرائیل است، سرانجام مجبور شد از موضع «ما کار را تمام می‌کنیم» عقب‌نشینی کند و به سمت میز مذاکره بیاید؛ درحالی‌که از ابتدا هیچ تمایلی به گفت‌وگو نداشت و به دنبال حذف کامل ما بود.

دستاوردهای راهبردی ایران و اعتراف به شکست آمریکا

نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها هیچ دستاوردی از این جنگ نداشتند اما ما دستاوردهای بزرگی کسب کردیم. یکی از این دستاوردها امکان آزمایش عملیاتی برخی از موشک‌های ما بود که پیش از این به دلیل محدودیت‌ها و شرایط موجود امکان‌پذیر نبود، ولی در بستر همین تحولات محقق شد.

وی تأکید کرد: ما دستاورد داشتیم که مردم پشت نظام ایستادند و نیز دستاورد داشتیم که با وجود از دست دادن رهبر عزیز و شهید خود، عزتی جهانی نصیب ملت ایران شد. اگر این جنگ نبود، معلوم نبود چنین عظمتی در افکار عمومی جهان حاصل شود و این از برکات همین میدان است.

حسینی در پایان با اشاره به اعتراف تحلیلگران غربی و داخلی گفت: همه تحلیلگران امروز اذعان دارند که آمریکا و شخص ترامپ در این نبرد ترکیبی بازنده میدان بوده و اکنون به دنبال یافتن راهی برای جبران این شکست و عقب‌نشینی آبرومندانه هستند.