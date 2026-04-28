۳۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیده از جنگ رمضان در کشور تعمیر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه‌دلویی قبل از ظهر سه شنبه در جریان سفر به استان زنجان و بازدید از روند بازسازی واحدهای خسارت‌دیده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از حضور در استان، بررسی میزان پیشرفت اجرای برنامه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ بود که ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که زنجان در اجرای برنامه‌ها عملکرد مطلوبی داشته و بخش قابل توجهی از مرحله نخست طبق زمان‌بندی تعیین‌شده پیش رفته است.

وی با اشاره به پایان مرحله اول بازسازی افزود: مرحله نخست، شامل تعمیرات نوع سه و تأمین اسکان موقت بوده که طبق گزارش همکاران، تقریباً به پایان رسیده است. همچنین روند معرفی خانوارها برای دریافت ودیعه اسکان موقت نیز تا پیش از پایان اردیبهشت‌ماه تکمیل خواهد شد و خوشبختانه تعمیرات جزئی در استان رو به اتمام است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره ورود به مرحله دوم عملیات بازسازی تصریح کرد: مرحله دوم شامل بازسازی کامل، احداث واحدهای جدید و تعمیرات اساسی است که این بخش عملاً آغاز شده و امروز از یکی از پروژه‌های آواربرداری مربوط،به یکی از ساختمان‌های احداثی در شهر زنجان بازدید کردم. در سایر نقاط کشور نیز اجرای این مرحله شروع شده و با تصویب نهایی مصوبه دولت، سرعت کار در سراسر کشور افزایش خواهد یافت.

خواجه‌دلویی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح ملی خاطرنشان کرد: با وجود زمان کوتاه سپری‌شده از آغاز برنامه‌ها، تاکنون بیش از ۳۰ هزار واحد در کشور تعمیر شده و ساکنان آن‌ها در منازل خود استقرار یافته‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع ۸۰ هزار واحد نیازمند تعمیرات، حدود ۲ هزار واحد احداثی کامل است و مابقی در گروه تعمیرات نوع یک و دو شامل مقاوم‌سازی و نازک‌کاری قرار می‌گیرند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه زمان‌بندی مشخصی برای پایان عملیات بازسازی تعیین شده است، ادامه داد: برنامه‌ریزی ما این است که تمامی مراحل بازسازی، اعم از احداث، تعمیرات و مقاوم‌سازی، تا پایان سال ۱۴۰۶ به اتمام برسد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، بازسازی خسارات جنگ تحمیلی رمضان نیز در این بازه زمانی به طور کامل پایان یابد.

خواجه‌دلویی با ابراز خرسندی از سرعت اجرای پروژه‌ها گفت: روند فعالیت‌های بنیاد مسکن در کشور رضایت‌بخش است و خوشبختانه استان زنجان نیز در برخی حوزه‌ها جلوتر از میانگین کشوری حرکت می‌کند.