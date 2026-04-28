رئیس صلیب سرخ جهانی از مرز آستارا وارد ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، میریانا اسپولیاریک، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ظهر سه شنبه به همراه جمعی از اعضای ارشد این نهاد بشردوستانه از طریق مرز زمینی آستارا وارد کشور شد و مورد استقبال مسئولان شهرستان قرار گرفت.

هیئت صلیب سرخ با حضور در تهران، بنا بر برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، دیدارهایی فشرده با مقامات ایرانی خواهد داشت. این سفر با محوریت بررسی وضعیت انسانی در منطقه، تقویت همکاری‌های امدادی و تبادل ارزیابی‌های میدانی انجام می‌شود.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی اعضای این کمیته، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ طی ماه‌های اخیر در کنار جمعیت هلال‌احمر ایران در عملیات امدادرسانی مرتبط با تحولات منطقه فعال بوده و حضور این هیأت در ایران با هدف هماهنگی بیشتر و انتقال گزارش‌های میدانی صورت گرفته است.

بخش قابل توجهی از فعالیت‌های صلیب سرخ جهانی در کشورهایی متمرکز است که طی سال‌های اخیر درگیر جنگ بوده‌اند؛ کشورهایی مانند یمن، افغانستان، عراق و سوریه. این سفر نیز در ادامه همین رویکرد و با هدف تقویت همکاری‌های بشردوستانه انجام می‌شود.

«علی درمانی» در حاشیه ورود هیئت صلیب سرخ در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت این سفر گفت: امروز خوشحالیم که میزبان کمیته بین المللی صلیب سرخ در آستارا هستیم تا مقدمات حضور این کمیته در پایتخت برای دیدار با مقامات کشور فراهم شود تا رایرنی های موثری در حوزه موضوعات امدادرسانی و مسائل انسانی داشته باشیم.

وی با اشاره به نقش صلیب سرخ و هلال‌احمر در دوره‌های مختلف بحران افزود: از زمان آغاز جنگ، چه در دوره دوازده‌روزه و چه در تحولات اخیر، دفتر صلیب سرخ تهران در کنار جمعیت هلال‌احمر عملکرد قابل توجهی داشته است.

فرماندار آستارا افزود: حضور این کمیته در مناطق آسیب‌دیده و ارائه گزارش‌های دقیق از خسارات، بخشی از این حضور می‌تواند باشد و قطعاً هیأت صلیب سرخ نیز در جریان این واقعیت‌ها قرار خواهد گرفت.

درمانی حضور رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران را «فرصتی مهم برای تقویت همکاری‌های بشردوستانه» دانست و گفت: این سفر حول محور مسائل انسانی و امدادی انجام شده و امیدواریم نتایج آن به بهبود روند کمک‌رسانی و توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت آسیب‌دیدگان منجر شود.