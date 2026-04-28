به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، موضوع «ساماندهی و کاهش تنوع مدارس » با هدف ارتقا و تقویت کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علیرضا کاظمی وزیرآموزش وپرورش در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات وزارت آموزش و پرورش گفت: جریان آموزش هیچگاه تعطیل نشده است و همکاران ما در فضای مجازی با جدیت تمام و تاکید بر ارائه آموزش با کیفیت پای کار هستند.

وی با اشاره به اینکه رکن اصلی آموزش و پرورش نیروی انسانی است اظهار کرد: با تمام وجود از زحمات و تلاش های معلمان، مدیران و عوامل اجرایی مدارس و همچنین از همکاری و همراهی ادارات کل آموزش وپرورش استان ها تشکر و قدردانی می کنم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: برنامه‌های مناسب و تدابیر لازم برای بزرگداشت هفته مقام معلم اندیشیده شده است از جمله برگزاری همایش فرهنگیان در خیابان کشور دوست به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، مراسم تجلیل از فرهنگیان و معلمان نمونه کشوری و غیره در دستور کار داریم.

وی شرایط اخیر کشور را فرصتی برای خلق موقعیت‌های یادگیری موثرآموزشی و تربیتی دانست و بر استفاده از این ظرفیت تاکید کرد گفت: سیاست آموزش‌وپرورش این است که هر کلاس درس به یک پایگاه تربیتی تبدیل شود و خوشبختانه در همه استان‌ها این رویکرد با جدیت دنبال می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در بسیاری از مواقع، شرایط بحرانی بیش از آنکه تهدید باشد، فرصت است تاکید کرد: یکی از کارهایی که باید با جدیت دنبال شود پیگیری حقوق ملی و بین المللی شهدای معلم و دانش آموز کشور و بویژه شهدای مدرسه میناب است.

وی اظهار کرد: بمباران مدرسه میناب یک جنایت جنگی و ضد بشری است که توسط آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک صهیونیستی صورت گرفته است که باید از سوی مجامع و محاکم بین المللی محکوم شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه جنایت هولناک مدرسه میناب قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد گفت: حمله به مدرسه و دانش‌آموزان، آن هم کودکانی که تنها برای کسب علم و دانش تلاش می کنند در هیچ معیار انسانی و بین‌المللی نمی گنجد.

کاظمی ادامه داد: پیش بینی های لازم برای برگزاری منظم و ایمن امتحانات داخلی و نهایی انجام شده است.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ارائه آموزش با کیفیت با همکاری و همراهی فرهنگیان عزیز و با تدوین سناریوهای مختلف ادامه دارد.

همچنین محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با ارائه گزارشی از لزوم کاهش تنوع مدارس گفت: هدف از کاهش تنوع مدارس، کمک به ارتقا و تقویت کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس و توسعه عدالت آموزشی است.

امانی اظهار کرد: همه مدارس کشور باید یک هیات امنا و پشتیبان قوی که دغدغه و هدفش کمک به ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدرسه است، داشته باشند.

وی تاکید کرد: برخی از مدارس ماهیت واقعی خود را ازدست داده و از هدف اصلی خود فاصله گرفته اند لذا برای ساماندهی آنها باید تدبیرلازم اندیشیده شود.

در این جلسه ماده واحده «ساماندهی و کاهش تنوع مدارس» مورد بحث و بررسی قرار گرفت ومقرر شد با برگزاری نشست ها،‌همایش و استفاده از ظرفیت رسانه ها ابعاد مختلف و زوایای پیدا و پنهان آن بیشتربرای مردم آشکارشود.