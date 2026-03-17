کاظمی: جریان آموزش در هیچ شرایطی نباید متوقف شود

گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش پیش از ظهر امروز، سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه که به صورت برخط برگزار شد، با تسلیت شهادت امام خامنه ای(ره) و جمعی از دانش آموزان و معلمان در حملات جنایتکارانه دشمنان آمریکایی صهیونی و با اشاره به شرایط خاص کشور، بر استمرار جریان آموزش و تربیت در همه شرایط تأکید کرد.

وی گفت: حتی در شرایط جنگی و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی نیز نباید فعالیت‌های آموزشی و تربیتی متوقف شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به شهادت مظلومانه دانش‌آموزان مدرسه میناب، این حادثه را غمی بزرگ برای جامعه تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: شهادت این دانش‌آموزان مظلوم، گنجینه‌ای ارزشمند برای تقویت روحیه ایثار، مقاومت و همبستگی در میان دانش‌آموزان و فرهنگیان کشور است.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی فرهنگی برای بزرگداشت این شهدا، افزود: لازم است برای برگزاری باشکوه مراسم چهلم شهدای دانش‌آموز میناب در مدارس، کانون‌های فرهنگی و مراکز دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور برنامه‌ریزی دقیق انجام شود و محتوای مناسب فرهنگی و تربیتی در این زمینه تولید و در اختیار مدارس قرار گیرد.

کاظمی در ادامه بر نقش مهم تشکل‌های دانش‌آموزی در تبیین ابعاد این حادثه و تقویت روحیه همبستگی و مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: تشکل‌های دانش‌آموزی باید با برنامه‌ریزی منسجم و حضور فعال در مدارس، زمینه مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت استمرار فرآیند آموزش و تربیت در هر شرایطی، تصریح کرد: در شرایطی که ممکن است با اختلال در اینترنت یا زیرساخت‌های ارتباطی مواجه شویم، باید سناریوهای جایگزین و آموزش‌های آفلاین از پیش آماده شده باشد تا مدارس در ارائه خدمات آموزشی دچار وقفه نشوند.

کاظمی با تأکید بر آماده‌سازی محتواهای آموزشی در قالب‌های مختلف، گفت: لازم است محتوای آموزشی پایه‌های مختلف تحصیلی به گونه‌ای آماده شود که در صورت بروز اختلال در شبکه‌های ارتباطی، از طریق ابزارهای آفلاین مانند حافظه‌های همراه و سایر روش‌ها در اختیار مدارس و دانش‌آموزان قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لزوم آمادگی برای شرایط مختلف در حوزه آموزش و ارزشیابی دانش‌آموزان، افزود: برنامه‌ریزی برای برگزاری امتحانات و ادامه سال تحصیلی باید بر اساس سناریوهای مختلف انجام شود تا در هر شرایطی امکان تصمیم‌گیری مناسب وجود داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تداوم نهضت توسعه عدالت آموزشی و مدرسه‌سازی، گفت: حتی در شرایط دشوار نیز روند توسعه فضاهای آموزشی و مشارکت خیرین مدرسه‌ساز نباید متوقف شود و باید از ظرفیت‌های مردمی برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی کشور بهره گرفت.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اسکان نوروزی فرهنگیان اشاره کرد و گفت: فراهم کردن شرایط مناسب برای سفر و اسکان فرهنگیان و خانواده‌های آنان می‌تواند به ایجاد نشاط اجتماعی و کاهش فشارهای روحی ناشی از شرایط اخیر کمک کند.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان با تأکید بر نقش مهم معلمان در تقویت روحیه امید، مقاومت و همبستگی در میان دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: مدرسه و معلم در شرایط حساس کشور نقش مهمی در تقویت روحیه مسئولیت‌ پذیری، همدلی و تاب‌آوری اجتماعی دارند و باید از این ظرفیت بزرگ در مسیر تربیت نسل آینده به بهترین شکل استفاده شود.