جامعه اسلامی فرهنگیان کشور: تمرکز بر کیفیت مدارس دولتی امری ضروری است

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آغاز شکوهمند سال تحصیلی، نشانه پویایی علمی و فرهنگی ملت بزرگ ایران اسلامی است. جامعه اسلامی فرهنگیان کشور، این ایام مبارک را به معلمان فرهیخته، دانش‌آموزان کوشا، مدیران پرتلاش، خانواده‌های گرامی و همه فعالان عرصه تعلیم‌وتربیت تبریک گفته و نکات زیر را یادآور می‌شود:

۱. تقویت هویت اسلامی–ایرانی: مدرسه باید سنگر تربیت دینی، اخلاقی و ملی باشد تا نسل آینده در برابر چالش‌های فرهنگی و رسانه‌ای مصون بماند.

۲. کیفیت‌بخشی به آموزش: تحول در روش‌های تدریس، استفاده از فناوری‌های نوین، و حرکت به سمت یادگیری پژوهش‌محور، ضرورتی اساسی برای ارتقای کیفیت یاددهی–یادگیری است.

۳. عدالت آموزشی و نصیب برابر آموزشی: همه دانش‌آموزان، فارغ از شرایط جغرافیایی و اقتصادی، باید از فرصت‌های برابر آموزشی و امکانات لازم برای شکوفایی استعدادهایشان برخوردار شوند. تحقق «نصیب برابر آموزشی» گامی کلیدی برای عدالت اجتماعی و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای است.

۴. مدیریت اثربخش آموزشی: مدیران مدارس و نظام مدیریتی آموزش‌وپرورش، نقشی راهبردی در کیفیت‌بخشی، عدالت‌محوری و اجرای سند تحول بنیادین دارند. حمایت از مدیریت علمی، اقتضایی و پاسخگو، به‌ویژه در شرایط بحران شرط اصلی موفقیت نظام تعلیم‌وتربیت است.

۵. تنوع مدارس و عدالت آموزشی: گسترش بی‌رویه و تنوع نامتوازن مدارس، به‌جای ارتقای کیفیت، زمینه‌ساز بی‌عدالتی آموزشی و ایجاد تبعیض در دسترسی دانش‌آموزان به فرصت‌های برابر شده است. بازنگری در سیاست‌های مدرسه‌ای و تمرکز بر کیفیت مدارس دولتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

۶. تراکم دانش‌آموزان: ازدحام و تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، مانع جدی کیفیت آموزشی و تربیتی است. کاهش تراکم و تأمین نیروی انسانی کافی باید از اولویت‌های جدی وزارت آموزش‌وپرورش باشد.

۷. تکریم مقام معلم و پیگیری مطالبات فرهنگیان: معلم، عنصر اصلی تحول آموزشی است و ارتقای منزلت او تنها با شعار تحقق نمی‌یابد. جامعه اسلامی فرهنگیان کشور بر موارد زیر به‌عنوان مطالبات اساسی تأکید دارد:

بهبود معیشت فرهنگیان و اجرای کامل قانون رتبه‌بندی معلمان

ارتقای نظام پرداخت و برقراری عدالت در حقوق و مزایا

توجه به رفاه و بیمه تکمیلی واقعی فرهنگیان

فراهم‌سازی فرصت‌های توسعه حرفه‌ای، آموزش‌های به‌روز و ارتقای صلاحیت‌های تخصصی

افزایش رضایت شغلی و انگیزه همکاران از طریق حمایت واقعی و رفع دغدغه‌های معیشتی و حرفه‌ای

۸. فناوری‌های نوین آموزشی: بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین در آموزش، ابزار کلیدی ارتقای کیفیت، عدالت و سرعت یادگیری است. سیاست‌گذاری هوشمند برای آموزش دیجیتال، محتوای الکترونیکی و مهارت‌های فناوری، از الزامات مدرسه امروز است.

۹. مدرسه‌محوری: تمرکززدایی، اعطای اختیارات واقعی به مدارس، و تقویت نقش مدیران و معلمان در تصمیم‌گیری‌های محلی، رمز موفقیت اجرای سند تحول بنیادین است. مدرسه باید کانون تحول و نقطه ثقل نظام تعلیم‌وتربیت باشد.

۱۰. خانواده و مدرسه: پیوند راهبردی میان خانواده و مدرسه تضمین‌کننده تربیت نسلی متعهد، خلاق و مسئولیت‌پذیر خواهد بود.

۱۱. سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و مدرسه تراز: اجرای دقیق سند تحول بنیادین، بستر حرکت به سوی عدالت، کیفیت و کارآمدی است. تحقق «مدرسه تراز انقلاب اسلامی» به‌عنوان الگوی تربیتی و آموزشی، ضامن تربیت نسلی مؤمن، خلاق، انقلابی و تمدن‌ساز خواهد بود.

۱۲. دانش‌آموز به‌عنوان خروجی مطلوب نظام آموزشی: غایت تلاش‌های نظام تعلیم‌وتربیت، پرورش دانش‌آموزی است که در تراز انقلاب اسلامی، برخوردار از هویت اسلامی–ایرانی، مجهز به مهارت‌های علمی و فناورانه، خلاق، پرسشگر و مسئولیت‌پذیر باشد؛ نسلی که سرمایه انسانی تمدن نوین اسلامی را شکل خواهد داد.

جامعه اسلامی فرهنگیان کشور در آغاز این سال تحصیلی بار دیگر بر آمادگی خود برای همراهی با دولت، مجلس و نهادهای علمی و فرهنگی در جهت تحقق عدالت آموزشی، مدیریت کارآمد، کیفیت‌بخشی آموزشی، صیانت از حقوق فرهنگیان و تربیت نسلی در تراز انقلاب اسلامی تأکید می‌کند.