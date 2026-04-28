به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نوری شادکام در نشستی که با حضور سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری برگزار شد افزود: ۱۶۸ مجروح جنگ رمضان از استان‌های هرمزگان، کرمان، شیراز و بوشهر در مراکز درمانی یزد پذیرش شده و خدمات مورد نیاز را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کردند.

رئیس پدافند غیرعامل دانشگاه با اشاره به ضرورت افزایش تاب‌آوری مراکز درمانی دولتی و خصوصی در ایام جنگ و مواقع بحران، از افزایش تاب‌آوری این مراکز از ۴۸ ساعت تا یک هفته خبر داد و گفت: تأمین دیزل ژنراتور، تعمیر دیزل ژنراتور، افزایش منابع آب و گاز، ذخیره سه‌ماهه دارو، شیرخشک، لوازم مصرفی و واکسن از جمله اقداماتی است که تاکنون در مجموعه علوم پزشکی یزد انجام شده است.

وی اظهار امیدواری کرد با پیگیری و اهتمام مسئولان دانشگاه، ذخایر دارویی و واکسن برای مدت ۶ ماه و تاب‌آوری مراکز درمانی به یک هفته افزایش یابد.

نوری شادکام در بخش دیگری از سخنان خود از انجام ۱۲ عمل پیوند اعضا، اعزام چهار تیم درمانی به مناطق جاسک و ابوموسی، و اعزام دو تیم دانشجویی به تهران جهت امداد و نجات در ایام جنگ رمضان خبر داد.

در پایان این نشست، سیده فریباز خاکباز، سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری، از زحمات یک‌ساله دکتر نوری شادکام در حوزه پدافند غیرعامل تجلیل کرد.