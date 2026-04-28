شامخ کل اقتصاد ۴۶.۴ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص مدیران خرید (شامخ) بهمن ۱۴۰۴ به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بررسی و منتشر شد. بر اساس برآوردها، شامخ کل اقتصاد در بهمن‌ماه ۴۶.۴ بوده که نسبت به ماه قبل (دی ۱۴۰۴) با شدت کمتری کاهش داشته است.

طبق داده‌های این گزارش، شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات نیز در این ماه، معادل ۴۷.۵ و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان هم معادل ۴۴.۶، محاسبه شده است.

در این گزارش تأکید شده با توجه به شرایط حاکم، تأمین سرمایه در گردش، مدیریت صحیح و کارآمد، تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود سمت تقاضا به ویژه تحریک تقاضا از سوی دولت برای اقشار مختلف مردم در تأمین کالاهای اساسی و ضروری، می‌تواند بخشی از مشکلات را مرتفع کند.

متن کامل شاخص مدیران خرید بهمن ۱۴۰۴ به همراه جداول هر بخش از اینجا در دسترس است.