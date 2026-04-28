به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری اردوهای آماده سازی و اعزام تیم‌های ملی والیبال به مسابقات برون مرزی در شرایط جنگی کشور یکی از دغدغه‌های مهم فدراسیون در عملیاتی کردن اعزام‌ها است.

بر این اساس تیم ملی والیبال زنان ایران از دو سال پیش با استفاده از طرح توسعه فدراسیون جهانی والیبال، لی دو هی را به خدمت گرفت و پروژه تغییر نسل و حضور در لیگ ملت‌های ۲۰۲۸ را آغاز کرد و بر این اساس تیم زنان کشورمان با نام مهرگان نور در مسابقات لیگ قهرمانان زنان آسیا شرکت کرد.

پس از پایان این رقابت‌ها با توجه به شرایط موجود، با مذاکرات و رایزنی‌های سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال با رامون سوزارو رئیس کنفدراسیون آسیا و فابیو آزودو رئیس فدراسیون جهانی والیبال، موفق شد علاوه بر دریافت اعتبار از فدراسیون جهانی والیبال، تخفیف ۵۰ درصدی برای استفاده و حضور تیم زنان ایران از کمپ ویژه فدراسیون جهانی والیبال در تایلند را دریافت کند.

به این ترتیب با حمایت و نگاه ویژه AVC و FIVB تیم ملی والیبال زنان ایران ضمن برگزاری اردوی ۲۰ روزه در تایلند و برگزاری چند دیدار دوستانه، مستقیماً برای حضور در مسابقات قهرمانی زنان آسیای مرکزی که دارای رنکینگ در فدراسیون جهانی والیبال است، راهی نپال می‌شود.

پس از آن زنان والیبال ایران بلافاصله راهی فیلیپین خواهند شد و در مسابقات جام زنان کنفدراسیون والیبال آسیا حضور پیدا می‌کنند.

براین اساس با توجه به برگزاری یک دوره ۵۶ روزه تمرین و مسابقات بین المللی فشرده با حداکثر آمادگی در مسابقات قهرمانی زنان آسیا و بازی های آسیایی ناگویا حاضر خواهند شد.

۵۰ درصد هزینه اردوی تیم ملی زنان در بانکوک از سوی فدراسیون جهانی والیبال پرداخت می‌شود و ۵۰ درصد دیگر هزینه‌ها نیز در قالب یک وام بدون بهره از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا تامین و تا پایان سال ازسوی فدراسیون والیبال ایران پرداخت خواهد شد.

مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) از یکم تا هشتم خردادماه به میزبانی نپال برگزار خواهد شد و تیم ملی زنان برای حضور شایسته در این رقابت‌ها، اردوی آماده‌سازی خود را در تایلند شروع کرده است.

شبنم علیخانی، مهسا کدخدا، سپینود دست برجن، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، معصومه قدمی، سیده نگار هاشمی، هستی واحدی و نگار عباسی بازیکنان اعزامی به تایلند بودند که در صورت نیاز بازیکنان دیگر به جمع آنها اضافه و یا کسر خواهد شد.

مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سرگل علیزاده و فاطمه حسنی سعدی (مربیان)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی این تیم را همراهی می‌کنند.

گفتنی است تیم ملی والیبال زنان ایران بعد از این مسابقات راهی فیلیپین می‌شود تا در جام والیبال زنان آسیا ۲۰۲۶ که از ۱۶ تا ۲۳ خردادماه برگزار خواهد شد، شرکت کند.

بر این اساس بازیکنان تیم ملی زنان که یکم اردیبهشت ماه سفر خود را از ساری شروع کردند و از طریق مرز زمینی به ترکیه و سپس با پرواز به تایلند رفتند، روز ۲۴ خردادماه پس از حضور در سه رویداد بزرگ در کشورهای تایلند، نپال و فیلیپین به کشور بازخواهند گشت.