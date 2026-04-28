۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

رشد ۳۷ درصدی فروش انشعاب آب در بیرجند  

بیرجند- مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند از افزایش ۳۷ درصدی فروش انشعابات آب در این شهرستان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد.  

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شریف‌زاده ظهر سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ هزار و ۴۴۵ فقره انشعاب آب به متقاضیان در شهرستان بیرجند واگذار شده است.

وی افزود: این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۳ که چهار هزار و ۶۹۲ فقره انشعاب به فروش رسیده بود، بیانگر رشد قابل توجه ۳۷ درصدی در فروش انشعابات آب است.

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند با اشاره به ابعاد این افزایش گفت: رشد فروش انشعاب آب را می‌توان به‌عنوان یکی از نشانه‌های توسعه شهری، گسترش ساخت‌وسازها و افزایش تقاضا برای خدمات زیربنایی در بیرجند ارزیابی کرد.

شریف‌زاده ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در تلاش است با برنامه‌ریزی و تأمین زیرساخت‌های لازم، همگام با توسعه شهر، خدمات‌رسانی پایدار و مطمئن را به مشترکان و متقاضیان جدید ارائه کند.

