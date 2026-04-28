رشد ۳۷ درصدی فروش انشعاب آب در بیرجند  

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شریف‌زاده ظهر سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ هزار و ۴۴۵ فقره انشعاب آب به متقاضیان در شهرستان بیرجند واگذار شده است.

وی افزود: این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۳ که چهار هزار و ۶۹۲ فقره انشعاب به فروش رسیده بود، بیانگر رشد قابل توجه ۳۷ درصدی در فروش انشعابات آب است.

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند با اشاره به ابعاد این افزایش گفت: رشد فروش انشعاب آب را می‌توان به‌عنوان یکی از نشانه‌های توسعه شهری، گسترش ساخت‌وسازها و افزایش تقاضا برای خدمات زیربنایی در بیرجند ارزیابی کرد.

شریف‌زاده ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در تلاش است با برنامه‌ریزی و تأمین زیرساخت‌های لازم، همگام با توسعه شهر، خدمات‌رسانی پایدار و مطمئن را به مشترکان و متقاضیان جدید ارائه کند.