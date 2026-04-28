آئین بزرگ اقتدار مردمی جانفدا در قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آئین سراسری نمایش اقتدار عظیم جانفدا برای ایران امام رضایی همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت امام رضا(ع) روز چهارشنبه نهم اردیبهشتماه در شهر مقدس قم و دیگر نقاط استان برگزار میشود.
این آئین با حضور پرشور مردم مؤمن، بسیجیان و شرکتکنندگان پویش ملی جانفدا شکوهی دوچندان به فضای استان خواهد بخشید.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، مراسم اصلی در شهر قم از ساعت ۲۱ با حرکت حماسی از میدان مفید به سمت پل فردوسی آغاز خواهد شد.
در شهرستانها و بخشهای مختلف استان نیز محلهای مشخصی برای اجرای همزمان این رویداد تعیین شده است.
هدف از این آیین بزرگ، نمایش نمادین وحدت و اقتدار مردمی در سایه عشق به اهل بیت(ع) و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی عنوان شده است.
اجرای رژه باشکوه بسیجیان و ثبتنامکنندگان پویش جانفدا در قالب گروههای مردمی سازمانیافته از بخشهای اصلی این برنامه است که جلوهای از یکپارچگی، ایمان و غیرت دینی استان قم را آشکار میسازد.
در راستای ساماندهی دقیق و منسجم شرکتکنندگان، پایگاههای مقاومت بسیج در مساجد و محلات سراسر استان مأموریت یافتهاند تا هماهنگیهای لازم را با مردم علاقهمند انجام دهند و زمینه حضور گسترده آنان را فراهم سازند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، اقشار مختلف مردم از جمله جوانان، خانوادهها و فعالان فرهنگی و اجتماعی در این رخداد معنوی مشارکت خواهند کرد تا جلوهای از ایمان و عشق رضوی در نقطه به نقطه استان قم رقم بخورد.
قم- آئین بزرگ اقتدار مردمی جانفدا در سالروز میلاد امام رضا علیه السلام در قم برگزار می شود.
نظر شما