سردار مسعود قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش عظیم اقتدار ملی و رزمایش سراسری «جانفدا برای ایران امام رضایی» از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه نهم اردیبهشتماه همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت امام رضا (علیهالسلام) در مرکز استان و کلیه شهرستانها، بخشها و دهستانهای استان کرمانشاه برگزار میشود.
جانشین فرماندهی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به جزئیات برگزاری این مراسم افزود: در این رزمایش سراسری که در شهر کرمانشاه از مبدأ میدان شهدا برگزار میشود، شاهد رژه حماسی ثبتنامکنندگان در پویش «جانفدا» و همچنین حضور پرشور سایر بسیجیانِ سازمانیافته و دیگر آحاد مردم عزیز، شریف و مقتدر از اقشار و اصناف مختلف استان خواهیم بود.
سردار قنبری در پایان با دعوت از عموم شهروندان برای مشارکت در این مراسم حماسی، عنوان کرد: علاقهمندان برای حضور در این نمایش عظیم اقتدار ملی میتوانند جهت ثبتنام و سازماندهی، به پایگاههای مقاومت بسیج در مساجد محلات خود مراجعه کنند.
